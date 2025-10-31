文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：網路截圖

今(31)日被市場成為新人殺手東巴的旺宏(2337)近期連續下跌，短短兩個交易日下跌超過20%，今日收盤收在31.2元，今日未跌停鎖死，回測到十日線與缺口買盤承接，近期法人同步出現買超也成為了被獵殺的對象之一。

先前旺宏招開法人說明會，董事長吳敏求表示，近年來公司獲利表現不如預期，主要受制於工廠產能利用率不高與庫存壓力所影響，工廠稼動率是影響毛利率的最大關鍵，近兩、三年未能完全滿載，成為虧損主因。

並表示針對庫存調整策略上，藉由暫時降低產能使用率，加速庫存去化，只要庫存消化順利，伴隨新產品導入，明年營運可望獲得改善。近年來公司積極布局導入eMMC與SLC NAND產品，看好eMMC市場在未來有顯著成長空間，產品已完成準備，第四季起可望逐步挹注營收動能。

目前也計畫提升12吋廠效益，約有5,000片產能用於研發，持續尋求讓部分研發產線轉為量產方式，提升整體營運效率，公司看好明年將會是旺宏扭轉虧損的關鍵一年，有望逐步重返獲利軌道。

專家表示，旺宏其主要應用多集中於車用端，與近期DDR4缺貨的題材相比，受惠的程度較低，再加上財報不如理想中的優異，使得引發股價共識停損賣壓。

連續兩日的下殺，也導致不少股民紛紛出來抱不平，更是笑說”旺宏跌那麼慘，沒仔細看還以為是解盲失敗”。

▲圖片來源：CMoney 2337 旺宏 K線圖

操作觀察-整體目前營運動能須持續觀察，短線上建議反彈還是站賣方為主，目前拉回到了相對應支撐，觀察震盪整理後能否不在跌破。

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--新人殺手旺宏發威 專家示警外溢效應難持久 - 理財周刊