新人男團ARrC是誰？女團Billlie最新師弟團，1月將登大巨蛋出席金唱片頒獎典禮，展現「多國籍男團」獨特魅力！

隨著第40屆金唱片頒獎典禮即將登場，新生代K-POP男團 ARrC（아크） 也確定來台參與盛會，成為本屆備受關注的焦點之一。出道未滿一年，ARrC以鮮明的團體風格及「多國籍男團」的身份，逐步在國際舞台嶄露頭角，這次站上金唱片頒獎典禮，也被視為團體重要的里程碑。

多國籍新銳男團登場 ARrC 以「連結」為名出發

ARrC是韓國經紀公司MYSTIC STORY首次推出的七人男子團體，團名為「Always Remember the real Connection」的縮寫，象徵跨越空間、時間與個別差異，始終記得彼此之間真實連結的重要價值。

ARrC團名為「Always Remember the real Connection」的縮寫

團體由隊長HYUNMIN朴炫彬及KIEN阮忠堅、CHOIHAN崔翰、ANDY奧田敏英、RIOTO金子凜音、DOHA金道河、JIBEEN李智彬等成員組成，他們分別來自越南、南韓、日本、巴西等國家，部分成員更擁有雙重國籍，兼具高度國際感與新世代氣質，自出道起便被視為「全球 Z 世代指標」男團代表。

ARrC成員（左起）RIOTO、ANDY、HYUNMIN、CHOIHAN、KIEN、JIBEEN、DOHA

值得一提的是，ARrC成員在出道前便累積不少舞台經驗。隊長朴炫彬HYUNMIN曾參加知名選秀節目《BOYS PLANET》，展現饒舌實力與領導魅力；崔翰CHOIHAN則曾登上MBC生存選秀節目《極限出道 野生Dol》，而後加入團體；新加入的成員ANDY也曾參與JTBC選秀節目《PROJECT 7》，在不同舞台中累積實戰經驗。多元背景讓 ARrC在舞台表現上更顯成熟，也為團體注入不同文化視角。

ARrC成員出道前就已在不同舞台累積經驗

《CTRL+ALT+SKIID》回歸掀話題 銷量翻倍成績亮眼

近期，ARrC 推出第二張單曲專輯《CTRL+ALT+SKIID》，描繪在競爭與失敗的循環中，如同「Error」般被暫停的青春情緒，並以幽默卻帶點反抗精神的方式，描繪青春的復原力，引發Z世代的強烈共鳴。主打歌〈SKIID〉以鮮明舞蹈編排與記憶點十足的「Time Slip Kick 舞」掀起討論，回歸首週便登上韓國多個音樂節目舞台。

ARrC 第二張單曲專輯《CTRL+ALT+SKIID》打歌舞台

在成績方面，《CTRL+ALT+SKIID》透過與全球K-Beauty平台JOLSE、美妝品牌 KEYTH 展開合作，推出創新形式的「美妝專輯」，成功帶動海外粉絲成長，專輯初動銷量較前作《HOPE》翻倍成長，再次刷新團體自身紀錄，創下演藝事業高峰。

《CTRL+ALT+SKIID》與JOLSE、美妝品牌 KEYTH 合作，推出「美妝專輯」

登上越南國民選秀節目 海外人氣持續飆升

除了音樂作品表現亮眼，ARrC近期也受邀登上越南國營電視台VTV3超大型選秀生存節目《Show It All》，以嘉賓身分帶來特別舞台。成員們以歌曲〈dummy〉與重新編排的Dance Break舞蹈橋段征服現場觀眾，更親自以越南語向參賽新秀傳遞應援訊息，展現溫暖一面，也讓 ARrC 在越南的高人氣再次受到關注。

ARrC受邀登上越南國營電視台VTV3超大型選秀生存節目《Show It All》

ARrC即將登上臺北大巨蛋 出席金唱片頒獎典禮

隨著國際舞臺經驗的累積，ARrC正以穩健步伐累積屬於自己的成就。此次確定來台出席金唱片頒獎典禮，不僅象徵他們在音樂表現上受到肯定，也讓更多台灣觀眾有機會在大型舞台上認識這組新世代男團。ARrC將在大巨蛋舞台帶來什麼樣的表演，也成為粉絲關注的焦點。

ARrC即將來台出席金唱片頒獎典禮

（圖片來源：official_arrc、超級圓頂）

