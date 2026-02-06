新人發文指控婚禮歌手臨時取消事件爭議說明 活動公司回應事件與藝人無涉

欣象多媒體出示訊息對話相關內容截圖。(圖/欣象多媒體 提供)

【警政時報 司徒／臺北報導】針對近日網路與部分媒體所關注之婚禮演出相關事件，欣象多媒體基於避免外界誤解及不必要延伸，特此說明，本事件屬於活動合作雙方之溝通與履約爭議，與藝人王識賢本人、經紀人無任何關聯。對於事件討論過程中造成藝人被牽連，欣象多媒體深表歉意，亦已主動向相關單位說明，盼外界勿再將事件與藝人形象連結。

欣象多媒體表示，活動前即已明確告知新人，因藝人既定行程安排，該場演出存在無法成行之可能性，並於後續確認演出確實無法執行。相關溝通皆基於善意與事實說明，並未對演出做出任何保證性承諾。

在款項處理方面，欣象多媒體於確認活動無法執行後，已全數退還原收取之訂金，並主動表示無須再支付尾款，另基於善意提供活動費用一成（10%）作為補償。後續雙方因事件處理方式與認知差異持續溝通，為避免事件擴大並影響無辜第三方，欣象多媒體於協調過程中，另行支付新台幣 36 萬元作為整體事件協調之處理結果，盼能儘速平息爭議。

然而，相關新聞內容與網路資訊在付款完成後仍未全面下架，事件持續受到討論與延燒，對藝人形象及合作關係造成實質影響，對此欣象多媒體深感抱歉。近日，對方亦再度表達希望儘速完成書面和解程序，並提出若未完成簽署，未

來不排除重新主張 360 萬不等更高金額之可能性。對於相關主張，欣象多媒體目前已委由法律顧問協助處理，並將以理性、審慎及依法的方式因應後續發展。

此外，欣象多媒體注意到，相關合約內容曾被公開揭露於網路平台。由於該合約明確載有保密條款，未經同意對外公開，已涉及違反契約約定，並可能構成相關法律責任，對公司商譽、既有合作關係及第三方權益造成影響。相關部分

亦已一併交由法律顧問評估處理。

欣象多媒體再次強調，公司一向重視誠信與合作關係，亦尊重各方權益。針對仍在流傳之錯誤或未完整資訊，將持續透過正當管道說明與澄清，並呼籲外界避免將事件與藝人個人形象連結，造成不必要的影響。

