新人躍躍欲試 前選將捲土重來 嘉義市東區議員參選爆炸

嘉義市議會目前正值第11屆第6次定期會，議員問政熱烈。（廖素慧攝）

明年嘉義市議員第一選區（東區）選舉可望大洗牌，應選10席，目前2席懸缺，另有8席幾乎都爭取積極爭取連任，預估至少有2席空間，吸引新人躍躍欲試，前選將捲土重來，參選爆炸，戰況激烈可期。

第一選區現有民進黨2席黃露慧、黃盈智，國民黨4席郭定緯、張敏琪、陳家平、傅大偉，無黨籍原有顏翎熹、張榮藏、李奕德、戴寧共4席，現任議員都積極爭取連任，但戴寧因詐領助理費案判刑確定已解職入監，李奕德病逝，空出2席議員。

目前前議員凌子楚、民眾黨林昱孜、政治素人洪斐昭、律師梁樹綸等人都表態參選，此外，還傳出前議員郭文居、前議員蔡永泉也都有意捲土重來，以及網紅「柯莉絲汀」也被點名，只是距離選舉還有1年多，郭文居、蔡永泉、柯莉絲汀都還持保留態度。

廣告 廣告

國民黨籍梁樹綸是台大法律系畢業，本屆議員選舉以200多票之差成為落選頭，但他繼續以法律專業服務鄉親，勤耕地方。

郭文居是前職棒選手，曾擔任里長，再選上第9屆議員，後因選舉幽靈人口案遭判刑、褫奪公權而中斷政治之路。

蔡永泉則韜光養晦，是否再投入地方選舉，還在思慮。

洪斐昭是嘉義市商業會理事、嘉義和聯境金虎爺會榮譽會長，其父親是已逝「黃昏市仔」幫大哥洪鴻彬，父子在地經營扎根深廣。

凌子楚是民進黨籍，本屆市議員連任失利，轉換跑道應聘擔任東石港口宮總幹事，樂當媽祖的「筆生」，還以文字、影像記錄港口宮建築及文物，協助推動新建香客大樓、管理制度化、數位化，他說，做1年3個月完成階段性任務後離職，準備投入明年議員選舉。

【看原文連結】