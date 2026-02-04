新人輩出 老將動向左右戰局

苗栗縣議員第一選區選情緊繃，尋求連任的現任縣議員搶占各重要路段掛上競選看板。（謝明俊攝）

苗栗縣議員第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）年底選舉競逐激烈，有多位新人挑戰老將，藍營6名議員都要競選連任，但變數是議員禹耀東及楊明燁是否轉戰苗栗市長。綠營現任議員徐筱菁及許櫻萍以連任為優先考量，綠營也傳出不排除黨中央主動徵召徐筱菁挑戰苗栗市長，但徐本人意願不高。

苗栗縣議員第一選區應選9人，包含2席婦女保障名額，依照第20屆議員席次分配，泛藍陣營有7人、民進黨2人，泛藍陣營中議員余文忠補選苗栗市長當選，所留席次並未補選，有多名新人想要遞補，分搶余文忠原有票源。據熟悉地方政情人士分析，每位參選者都有個人經營區塊，沒有絕對吸引何種選民支持把握，新人企圖要承接余文忠所有票源，理論上有相當困難度。

投入第一選區選戰新人包括彭賢淳、彭晧宇、巫召清等，彭賢淳在苗栗市及公館鄉都擁有相當基層實力，動員能量頗強，被許多老將視為不可忽視的對手。彭晧宇是前議員韓茂賢的外甥，韓本身也是縣長鍾東錦的三義鄉祕書，具有一定政治實力，但彭晧宇是否能成功轉化成支持自己的選票有待觀察。

泛藍現任6位議員都要尋求連任，不過目前地方仍傳禹耀東及楊明燁不排除挑戰苗栗市長的可能，楊明燁在前次苗栗市長補選曾參加黨內初選落敗，他出身政治世家，母親鄒玉梅曾任苗栗市長，有相當實力。

民進黨2名議員徐筱菁、許櫻萍除綠營基本盤外，因問政風格溫和理性，也獲得不少中間選民認可。徐筱菁在苗栗市長補選中受中央徵召參選，獲得6905票，投票率雖不到3成但得票數仍可觀，民進黨中央是否會硬性徵召徐再次投入苗栗市長選戰，有待觀察。