新人「尾牙中頭獎」被凹請雞排 直接拒絕！老鳥開罵反被酸：像要飯的

新人尾牙抽中10萬元，被老鳥凹要請雞排。示意圖／陳儷文攝

一名男子說，上禮拜公司舉辦尾牙，有一名剛剛到職3個月的新人幸運地抽中了頭獎10萬元，但是叫他請全公司吃雞排，新人竟然拒絕了，讓原PO大罵「這點錢也捨不得花？出社會就不知道怎麼做人嗎？」不過，貼文卻引來一票網友狂酸「陋習該改一改了，老鳥不要像臭要飯的」。

原PO在Dcard工作板發文表示，在吃尾牙的時候，經理就有說，誰中頭獎要請全公司吃雞排，上週五這名新人抽中頭獎10萬元，結果在週一上班日突然跟大家說他不想請全公司吃雞排，讓原PO氣得忍不住罵，「公司上下也沒多少人，不到50！這點錢也捨不得花？出社會就不知道怎麼做人嗎？」

不過網友看後卻一面倒的支持新人的作法，紛紛留言「陋習該改一改了，老鳥不要像臭要飯的」、「就是不想在你們這種人身上花錢而已吧」、「幹嘛要請你啊？是要在公司多久？跟你當朋友了？」、「情勒王耶」、「他可能不久後就會離職了，所以不想跟你們混熟」、「笑死，這個新人也是很有Guts」、「憑什麼要花在你們身上？他中獎就是他的錢，為什麼要強迫別人花錢請客」、「他就是不想請啊」、「乞丐是不是？」、「誰承諾的你叫誰請啊，你又不敢去跟經理要」、「凹的好自然」、「00後整頓職場！」、「貪人家那一塊雞排是能滿足你的口慾嗎？ 你怎麼會伸手這麼不會拍謝」、「錢是經理發的？不然他憑什麼替中獎者發言承諾？」



