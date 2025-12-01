新人「拿錯壺」回沖害3顧客誤喝酸澀清潔水 喉嚨灼傷送醫 春水堂致歉

記者潘靚緯／台中報導

春水堂公益店店員誤拿清潔中的保溫瓶幫顧客回沖茶，導致3名顧客喉嚨灼傷送醫。（圖／資料照）

台中知名連鎖茶飲品牌春水堂公益店，驚爆嚴重食安問題，昨(30)日因店員作業疏失，誤把浸泡在「工業用檸檬酸」清洗中的保溫瓶，誤當成回沖熱茶的容器，導致致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適送醫，經治療後已返家。對此，台中市安處已介入調查。業者今(1)日回應，因新進員工不熟悉流程誤拿還在清洗的保溫瓶，將支付相關醫療費用，並持續關心顧客身體狀況。

據了解，該連鎖茶飲公益店提供熱茶回沖服務，有顧客把茶具交由店員回沖時，店員疑似未確認保溫瓶是否還有浸泡工業用檸檬酸清洗液，直接以該瓶回收，導致顧客喝到回收的熱茶後，感覺茶水「極度酸澀、無法入口」，共有3名顧客出現喉嚨不適，立即就醫。

食安處接獲醫院通報後，派員到場調查發現，用來清潔保溫瓶使用的竟是「工業用檸檬酸」，而非食品級材料，雖依現行法規尚不構成違法，但在飲品製作環境堪憂。

春水堂總公司對此發出聲明，證實昨(30日)發生誤食意外。事發當下，區主管及店長立即陪同顧客前往中國醫藥大學附設醫院掛急診，並進行相關檢驗，今天上午主管也也遵照醫生指示陪同顧客回診，醫師表示顧客身體狀況穩定。總公司承諾將全額支付相關醫療費用，並持續關心顧客的身體健康。

春水堂說明，事件主因是一名剛到職僅兩週的新進員工，因對作業流程不熟悉，誤拿了貼有「清潔中」內裝清潔用水的熱水瓶，強調並非檸檬酸。

為此，公益門市已於今(1日)暫停營業2天，進行內部加強訓練，並針對全台所有門市進行教育訓練宣導，強調未來將更加謹慎，避免類似的離譜事件再次發生。

