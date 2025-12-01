新人「拿錯壺」害客人喝清潔水送醫 春水堂公益店遭勒令停業

台中知名連鎖茶飲店春水堂公益店疑似因作業疏失，將仍浸泡在「碳酸氫鈉」清洗液中的保溫瓶誤當成回沖熱茶的容器，導致3名顧客飲用後出現喉嚨不適並送醫，所幸經治療後均已返家。業者回應，因新進員工不熟悉流程而誤拿，並已針對全台門店進行教育訓練宣導，自主停業2天，以加強內部訓練並檢討相關流程。市府食安處除勒令該店自即日起停業外，也已將業者移送地檢署偵辦。

業者稱「剛到職2週新人誤拿」 顧客喝到「極度酸澀」水

春水堂內顧客聚在一起喝茶聊天，沒想到卻發生客人誤食的意外！衛生局前往稽查，出問題的就是這個熱水瓶，而被誤食的竟然是「碳酸氫鈉」。

店家提供熱茶回沖服務，顧客提出回沖需求時，店員疑似未確認熱水瓶內容物，直接將裝有清潔用水的熱水瓶交給顧客使用，顧客在飲用回沖的熱茶後，感覺茶水「極度酸澀、無法入口」，共有3名顧客出現喉嚨不適並立即就醫。

客人喝到極度酸澀的水，隨即喉嚨不適送醫。圖／台視新聞製圖

事發後，店家回應，11月30日誤食意外發生後，他們立刻陪同顧客就醫檢驗，隔天也依照醫生指示回診，醫生表示顧客身體情況穩定。店家並說明，清潔中的熱水瓶現場都會張貼「清潔中」牌子以辨識；當天負責的夥伴是一位到職僅兩週的新人，對流程較不熟悉。

業者稱拿錯水壺的是剛到職2週的新人。圖／台視新聞、台視新聞製圖

當事分店遭勒令停業 依法最高判7年併科罰金千萬

事發的分店目前已張貼公告暫時關門。春水堂表示，已針對全台門店進行教育訓練宣導，自主停業2天，以加強內部訓練並檢討相關流程。

當事分店目前已張貼公告暫時關門。圖／台視新聞

食安處除勒令該店自即日起停業，待業者提出申請並經複查合格後，才能重新營業；同時也將業者移送地檢署偵辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，並得併科1000萬元以下罰金。

