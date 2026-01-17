新人1個半月僅上8天班！「睫毛倒插」荒唐請假理由百百種 網看傻：就是職場蟑螂

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

一名雇主近日於社群平台發文抱怨，公司新進員工到職1個半月以來，實際到班天數竟然僅有8天，其餘時間以各種離奇理由臨時請假，包括睫毛倒插、騎車跌倒扭到腳等，讓她直呼「難道是遣散費蟑螂」。網友也傻眼紛紛表示「快送神吧」。

原PO發文抱怨新進員工過度請假，沒上幾天班就不見蹤影。（示意圖／Unsplash）

根據原PO在Threads列出的事蹟，該名員工請假理由包含「睫毛倒插請2天」、「經痛請2天」、「跌倒扭傷請1個月」以及「腰痛請3天」等，讓雇主大感無奈，甚至質疑對方是否為刻意騙取資遣費的職場蟑螂，無奈新人遲遲不進公司，導致無法資遣。

該文曝光後隨即引發網友熱烈討論，不少人建議雇主應盡快止損，「跟勞工局討論一下吧，這明顯就是職場蟑螂」、「一個月沒多少資遣費，也不用預告期，快送神吧」。不過原PO補充指出，公司早已擬妥資遣文件，但因資遣需由主管面談，該員工卻不出現而無法完成程序。然而有網友表示「依法可用書面、簡訊或通訊軟體通知」、「不准假，連續曠職三日可以直接解雇」。

而有網友好奇「是傳說中想整頓職場的00後嗎？」原PO透露「是已經35+的阿姨」；至於該名員工到底上班幾天，原PO無奈表示，「上班八天，到職日持續增加中」。



