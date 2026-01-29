新仇加舊恨 仇家放鞭炮縱火警追緝中

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓婦人愛車昨晚遭人燃放大量鞭炮，導致車輛起火損毀，警方循線查出，張婦的兒子之前與人發生糾紛，對方曾到家裡鬧事，張婦提告後，對方昨天接到地檢署起訴書後，又跑到張婦家放鞭炮縱火，目前警方已鎖定特定嫌疑人，正全面緝查中。

警方指出，昨晚(28日)晚間11點08分，民眾撥打110報案，稱旗山區泰安街上某民宅前有人毀損車輛並施放大量鞭炮，造成車輛後擋風玻璃毀損，現場餘熱一度復燃，警、消到場後立即灌澆水源滅火，並封鎖現場進行相關處置。

警方初步調查得知，被害車主張姓婦人的兒子曾與人發生財物糾紛，對方曾到家裡鬧事並砸壞門窗，張婦提告毀損罪後，橋頭地檢署近日偵結起訴，涉嫌縱火的男子疑收到起訴書後心生不滿，才又跑去張家鞭炮，目前初步鎖定涉案嫌疑人身分及行蹤，相關影像與事證均已掌握，全案持續追查中。

