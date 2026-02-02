新仇舊恨狹路相逢! 男子留1星負評遭女子撂人痛毆

社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

因為留負評，竟然爆發衝突！昨天（1日）晚間，在台北市松山區，有一名男子因為不滿被女子發黑函，導致工作不保，就到女子開的飲料店留下負評，雙方當天相遇後，就爆發4打1的衝突，但記者實際回到現場，挨揍男子曾經工作過的店家也說，他過去就常留負評，與人結怨。

晚間大馬路旁，一夥人跟一名男子爆發衝突，幾人從馬路旁打到路中央，男子被打得無力招架，不斷閃躲，但這夥人依舊毫不手軟，場面相當火爆。

警方獲報，迅速到場隔開雙方，避免衝突再擴大，將人通通帶回偵辦。

民視記者王毓珺：「原來雙方都住附近，當天在路上相遇後，因為新仇舊恨，一言不合先是發生拉扯，隨後又爆發鬥毆衝突。」





新仇舊恨狹路相逢！ 不滿被留1星負評爆發4打1衝突

事情發生在1號晚上10點半多，台北市松山區寶清街上，初步了解，曾姓女子的親友，因為跟黃姓男子有糾紛，為了幫親友出氣，就發了有關黃姓男子的黑函，導致對方工作不保，黃姓男子懷恨在心，就到曾姓女子的飲料店留下一星負評，當天雙方相遇後，曾姓女子詢問，為什麼要留負評？隨後雙方就爆發衝突，曾姓女子的家人看到後也來幫忙，4打1，造成黃姓男子全身多處挫傷。

事發後飲料店沒有開門，但附近鄰居都感到不敢相信。

附近民眾：「人很好，跟大家鄰居都搞得非常的不錯，我們這邊相處這麼久了，沒有任何不好的事情發生。」





挨揍的黃姓男子，原本在水餃店工作，但店家直言，他過去也常到處留負評，與人結怨。

黃姓男子曾工作店家：「（黃男）就是很懶散啦，（附近商家）生意比較好，剛好都是我們朋友之間，他就到處去人家的網站上，給人家留負評，（平常）到處會去講人家的壞話。」

網路發達時代，留下評論沒有問題，但因為負評爆發衝突，這下上警局、進醫院，真的值得嗎？

