新代科技響應竹市永續政策 30週年運動會以行動實踐ESG精神

▲新代科技總監黃芳芷致詞，勉勵同仁持續以創新與永續精神邁向下一個里程碑。

【記者 李宏燁／新竹市 報導】新竹市政府近年積極推動企業永續合作，施政重視環保與淨零轉型，112年全國首創「ESG媒合平台」，橫跨12項聯合國永續發展目標（SDGs）議題，促進市府與企業交流、共解經濟、社會及環境挑戰，攜手邁向幸福友善的安居科技城。平台目前已有多項合作案件洽談中，展現地方政府與產業攜手實踐永續的決心。

▲員工熱情組成「SYNTEC30」大型排字，從高空俯瞰展現團隊精神與創新活力。

在此永續風潮下，新代科技於新竹市龍山國小舉辦「30週年家庭運動會」，以「新代30 超越未來」為主題，邀請超過500位員工及眷屬參與，活動結合科技創新、運動精神與環保理念，展現企業推動ESG的具體作為與團隊凝聚力。

活動開場由新代科技總監黃芳芷領軍，全體員工齊聲高喊「新代30，超越未來！」，隨後以「SYNTEC30」大型排字儀式揭開序幕，透過空拍影像呈現企業三十年來的穩健成長與持續創新。運動會以「科技 × 運動 × 永續」為主軸，設計多項親子競賽與互動體驗，並設立「科技闖關區」，展示機械手臂、五軸感應與程式控制等應用，讓參與者親身體驗智慧製造的創新實力。

▲員工在碰碰球活動中以行動詮釋團隊合作精神，碰撞出創新與永續的火花。

活動頒獎典禮的亮點以回收瓶蓋再製的「再生獎盃」表彰優勝隊伍，象徵企業對循環經濟與環境永續的重視。現場另設有「幸福新鮮市」美食市集與創意DIY攤位，推廣在地飲食文化並倡導綠色生活。

▲泡泡秀吸引大小朋友熱情參與，使用環保無毒泡泡水，展現綠色活動新理念。

新代科技成立三十年以來，深耕工業自動化與智慧製造領域，秉持「值得信任的電控夥伴」精神，持續以創新技術與永續思維陪伴產業升級。公司表示，此次活動不僅是企業的重要里程碑，更象徵新代攜手城市與社會，邁向永續未來的新起點。(圖：新代科技提供）