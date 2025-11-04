新代科技響應竹市永續政策 30週年運動會以行動實踐ESG精神
【記者 李宏燁／新竹市 報導】新竹市政府近年積極推動企業永續合作，施政重視環保與淨零轉型，112年全國首創「ESG媒合平台」，橫跨12項聯合國永續發展目標（SDGs）議題，促進市府與企業交流、共解經濟、社會及環境挑戰，攜手邁向幸福友善的安居科技城。平台目前已有多項合作案件洽談中，展現地方政府與產業攜手實踐永續的決心。
▲員工熱情組成「SYNTEC30」大型排字，從高空俯瞰展現團隊精神與創新活力。
在此永續風潮下，新代科技於新竹市龍山國小舉辦「30週年家庭運動會」，以「新代30 超越未來」為主題，邀請超過500位員工及眷屬參與，活動結合科技創新、運動精神與環保理念，展現企業推動ESG的具體作為與團隊凝聚力。
活動開場由新代科技總監黃芳芷領軍，全體員工齊聲高喊「新代30，超越未來！」，隨後以「SYNTEC30」大型排字儀式揭開序幕，透過空拍影像呈現企業三十年來的穩健成長與持續創新。運動會以「科技 × 運動 × 永續」為主軸，設計多項親子競賽與互動體驗，並設立「科技闖關區」，展示機械手臂、五軸感應與程式控制等應用，讓參與者親身體驗智慧製造的創新實力。
▲員工在碰碰球活動中以行動詮釋團隊合作精神，碰撞出創新與永續的火花。
活動頒獎典禮的亮點以回收瓶蓋再製的「再生獎盃」表彰優勝隊伍，象徵企業對循環經濟與環境永續的重視。現場另設有「幸福新鮮市」美食市集與創意DIY攤位，推廣在地飲食文化並倡導綠色生活。
▲泡泡秀吸引大小朋友熱情參與，使用環保無毒泡泡水，展現綠色活動新理念。
新代科技成立三十年以來，深耕工業自動化與智慧製造領域，秉持「值得信任的電控夥伴」精神，持續以創新技術與永續思維陪伴產業升級。公司表示，此次活動不僅是企業的重要里程碑，更象徵新代攜手城市與社會，邁向永續未來的新起點。(圖：新代科技提供）
其他人也在看
竹縣攜手Google啟動AIoT國際合作 推動新創加速全球布局
【記者 李宏燁／新竹縣 報導】新竹縣政府與產業加速器 StarFab 共同推動的「新竹 AIoT 加速器」，今台灣好報 ・ 1 天前
談兩岸關係與國際外交 侯友宜強調：依法交流、穩健推動
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市長侯友宜日前於市議會接受議員戴瑋珊質詢，討論焦點橫跨國民黨新任主席上任後的互動情形、未來市長人選布局、兩岸交流方向，以及疫後新北市的國際城市外交規劃。侯友宜答詢時態度謹慎，重申一切皆「依法行政、穩健推動」，展現延續市政發展與守護市民利益的決心。 針對國民黨內部新局，戴瑋珊詢問侯友宜是否與新任國民黨主席鄭麗文有聯...匯流新聞網 ・ 16 小時前
拚政策！ 邱議瑩推「亞運、演唱會、夜經濟」3箭齊發
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導 民進黨立委、高雄市長初選參選人邱議瑩今（4）日穿著以高雄為主場的台鋼雄鷹「好客棒球日」主題球衣，舉辦「6大願景」第3場政策發表會，以「生活高雄」為主軸，表示若她當選市長，將啟動「申辦亞洲運動會專案小組」，全力爭取2038年亞洲運動會主辦權，讓高雄在2009世界運動會之後，再度登上國際體壇舞台。 邱議瑩表示，高雄在20...匯流新聞網 ・ 13 小時前
數產署副署長陳慧敏：智慧照顧不止導入科技 也要保留尊嚴與溫度
數發部數產署副署長陳慧敏4日出席「全國日間照顧服務研討會」，她表示，智慧照顧不只是導入科技設備，更重要的是透過數位工具減輕照顧壓力、讓長輩享有更安全與有尊嚴的生活。中時財經即時 ・ 10 小時前
中午來開匯／預告新竹市棒球場明年6月可改善完工 邱臣遠強調：安全第一、盡速重啟
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導 新竹市總預算編列完成，針對外界對於新竹市政發展關注，新竹市代理市長邱臣遠今（3）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，新竹市稅收貢獻率一直是全國最高，但稅收配回率卻敬陪末座，而新竹市對於教育文化非常注重，教育文化預算更是重中之重，最具指標性的就是新竹市數位實驗高中，並強...匯流新聞網 ・ 1 天前
台北國際旅展 週五開跑
記者傅希堯∕台北報導 台北國際旅展訂七日至十日在台北南港展覽館一館登場，今年旅展規模…中華日報 ・ 8 小時前
微軟將投資阿聯150億美元 申請出口輝達晶片獲准
微軟（Microsoft）週一（11/3）表示，計畫在6年內投資阿拉伯聯合大公國逾150億美元，打造大型AI數據中心。微軟同時表示，已獲得川普政府同意，將出口大批輝達晶片至阿聯。太報 ・ 22 小時前
桃市天光雜貨店年終慶開跑 3大亮點引領客庄產業經濟
桃園市首家以推廣客家好物為核心的展售空間「天光雜貨店」，由市府客家事務局與桃園市客家文化基金會共同營運，即日起至12月16日推出「天光年終慶」系列活動，活動以「客家產經」、「跨局合作」及「商圈共榮」三大亮點為主軸，串聯中壢SOGO百貨、威尼斯影城及中壢六和商圈，並整合文化局、青年局及原民局等資源，為自由時報 ・ 8 小時前
竹縣青年遠赴加拿大取經 跨域交流激盪創業新火花
【記者 李宏燁／新竹縣 報導】為協助青年拓展國際視野、提升創新創業能量，新竹縣政府攜手教育部青年發展署，於 9台灣好報 ・ 7 小時前
黃明志捲入台網紅命案延燒 大馬警方列通緝名單
（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）日前台灣一名網紅在馬來西亞過世，馬來西亞歌手黃明志遭指當時與網紅同房並持有毒品遭逮。馬來西亞「中國報」今天報導，馬國警方追緝黃明志超過6小時仍未逮捕到案，已將黃明志列入警隊通緝名單。中央社 ・ 9 小時前
日月潭管理處攜手業者亮相2025 ITF台北國際旅展 以「微笑遊臺灣」展現山水人文魅力
【記者 謝雅情／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處(日管處)將於11月7日至10日參加「2025台灣好報 ・ 15 小時前
國際／亞馬遜飆創歷史新高 美股多頭氣盛日韓齊創新高！
美國冬令時間開始，這個交易日起美股將改為台灣時間晚間10：30開盤。美股於日光節約時間結束後的首個交易日（3）日漲跌互見，道瓊工業指數收跌226點，標普500與那斯達克指數則續創今年高點，費城半導體指數同步走揚。AI題材再掀火花，OpenAI宣布與亞馬遜雲端運算服務（AWS）簽訂380億美元雲端運算採購協議，激勵亞馬遜股價收盤飆漲4%，並創下歷史新高。投資人持續關注美國政府關門與川普關稅案等不確定因素，美股期貨盤小漲，市場氛圍偏多。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
梅花湖上游山區遭倒10噸垃圾 居民憂水土污染
宜蘭縣 / 綜合報導 亂倒廢棄物的離譜案件就發生在宜蘭知名景點，梅花湖的上游山區！偏僻的私人土地原本是種植水果，大門卻被破壞，連樹都被砍斷，山坡上堆滿將近十噸的垃圾！地主表示廢棄物疑似都經過粉碎處理過，可能是不肖廠商為了省錢，沒把垃圾載去焚化廠，直接倒在山區，因為下游就是羅東溪，旁邊還有不少民宅，很擔心造成水土汙染！環保局已經著手清查，如果是事業廢棄物，廠商會涉及刑責，最重可處3年有期徒刑！地主黃先生說：「這邊我跟你說，踩這邊，看到更多。」走進自家果園卻滿目瘡痍，往下一看整片山坡都是垃圾，而且最底下還有一袋袋包裝，看了又氣又心疼。地主黃先生說：「這有計畫性的，你看這數量這麼多，至少十噸的那個車，數量真的很大，(可能是)粉碎的廠商，委託他們把它(垃圾)處理掉，應該是要，他們要載到焚化爐，便宜行事。」隨手撿起查看有輾過的瓶蓋，還有零食的包裝袋雖然初步看，應該都是一般廢棄物，地處偏遠的私人土地被亂倒垃圾，地主前前後後巡查確認是被闖入。地主黃先生說：「這邊做一個鐵門嘛，保護著，鐵門被破壞掉了，然後這邊有兩棵樹，他(嫌犯)把這兩棵樹砍掉，然後逕行進來這邊倒(垃圾)，專業的處理場處理的，因為你看都被粉碎過了。」被亂倒垃圾的地點就在宜蘭，知名景點梅花湖的上游山區，私人土地種植水果，地主二日巡園的時候才發現，入口處的鐵門已經被破壞，現場被傾倒大量廢棄物，因為旁邊就是羅東溪，很擔心造成水土汙染，影響下游旁邊的大量民宅。宜蘭縣政府環保局稽查科長胡璧輝說：「如果是涉及事廢等比較嚴重的情節的話，那他(嫌犯)違反的就是廢棄物清理法，第46條的規定，這個涉及刑責，可處1年到3年有期徒刑。」垃圾滿山坡地主氣到報警，警方只能針對鐵門被破壞追查，雖然山區監視器不多，但大量垃圾應該有不少貨車進出，以車追人的同時，環保局也同步清查相關廠商，盡快揪出惡劣嫌犯。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 8 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 21 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 20 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前