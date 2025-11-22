新代董事長蔡尤鏗：AI重新定義工業製造競爭格局 (圖)

其他人也在看
XAI透明選胚準確率突破75%（1） (圖)
醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，有「台灣試管嬰兒之父」之稱的婦產科醫師曾啟瑞（圖）日前發表相關研究成果。中央社 ・ 18 小時前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 21 小時前
鴻海科技日 足式AI工業機器人展示鎖螺絲 (圖)
鴻海科技日22日開放一般民眾參觀，現場AI工業人形機器人展示高精度鎖螺絲作業。中央社 ・ 1 天前
鴻海科技日 機器人靈巧手應用成焦點 (圖)
鴻海科技日22日開放一般民眾參觀，現場機器人靈巧手動作應用成為焦點。中央社 ・ 1 天前
鴻海：打造AI智慧製造生態系 攻AI機器人解決方案 (圖)
鴻海科技日22日持續登場，鴻海集團數位長史喆（圖）在機器人科技論壇表示，鴻海要打造AI智慧製造生態系，積極布局AI機器人解決方案。中央社 ・ 1 天前
IMF傳12月初對中國進行第四條款磋商 卡茨將訪華
國際貨幣基金組織（IMF）二號人物、第一副總裁卡茨（Dan Katz）傳將訪問中國，並加入第四條款磋商。消息指出，卡茨將加入對中國經濟進行年度審議的代表團，預計卡茨還將參加政策討論並在北京會見政府官員。中時財經即時 ・ 22 小時前
AI玩具沒分級！ AI泰迪熊「Kumma」竟聊成人話題 專家：先別買
結合人工智慧和毛絨公仔的玩具，是今年耶誕禮物市場，最受矚目的商品。不過美國最新研究發現，這類AI玩具其實充滿危險。像是最近有一款搭載AI的泰迪熊「Kumma」，就被家長發現，竟然會教孩子點火柴、甚至是談論成人話題。現在玩具商已經宣布，要召回包括熊「Kumma」在內的AI玩具。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
國家檔案館正式開館 首日吸引近萬人次參訪
（中央社記者趙敏雅台北22日電）台灣首座「國家檔案館」今天正式開館，首日吸引近萬人次參訪。國發會副主委彭立沛表示，國家檔案館將秉持「最大開放、最小限制」原則推動檔案應用，歡迎全民探訪這座屬於「每個人的檔案館」，一起見證台灣歷史發展。中央社 ・ 20 小時前
淨零綠領人才培育課程今測驗 到考率逾92％
「環境部淨零綠領人才培育課程」第二次集中測驗22日在全國15個測驗區同步舉行，特別增設澎湖測驗區。主辦測驗的國家環境研究院表示，此次約900名完成48小時專業課程的學員參加測驗，到考率超過92%。環境部部長彭啓明期待，通過測驗的學員能成為產業與社會邁向低碳永續的領航者。中時財經即時 ・ 20 小時前
旗山造勢湧現萬人支持 林岱樺：願以人格與政見接受檢驗
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日於旗山舉辦大型造勢，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山造勢氣氛熱烈。 現場民眾表示：「上次看到林岱樺在岡山勇敢的發言，一心為市民，很感動，支持她當市長，一定要來支持。」 林岱樺隨即於社群平台貼出...匯流新聞網 ・ 21 小時前
富邦集團運動家庭日 6千員工及家人共襄盛舉
富邦集團22日於輔仁大學運動場舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，以「勇續e世代 減碳悍未來」為主題，集結各公司組成8大區隊精彩競賽，吸引近6千位富邦員工和家人齊聚一堂，在推廣健康運動風氣的同時，也將永續概念融入，讓同仁們從遊戲中學習將節能減碳與資源循環的概念融入生活，為地球的永續未來盡一份心力。中時財經即時 ・ 21 小時前
季辛格曾說「台灣最危險」！來台50次後改口大讚：1強項「無可取代」
全球前科技創投公司 Playground Global 合夥人、英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger），過去多次直言台灣是「全球地緣政治最危險的地方」。如今他的態度出現明顯轉變，不僅改口大讚台灣在全球科技鏈中具備「獨特且無可取代的地位」，也肯定台灣的創新能量。不過他同時提醒，台灣在發展人工智慧（AI）產業上，仍面臨能源供應韌性不足的挑戰。中時財經即時 ・ 22 小時前
富邦集團運動家庭日！6000名員工及家人同樂
[NOWnews今日新聞]富邦集團今（22）日於輔仁大學運動場舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，以「勇續e世代減碳悍未來」為主題，集結各公司組成8大區隊精彩競賽，吸引近6千位富邦員工和家人齊聚一堂，...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前