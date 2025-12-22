新代馬來西亞二期新廠動土 因應印度工具機成長需求

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）智慧製造解決方案廠商新代科技今天宣布，馬來西亞新代智能（Syntec Intelligence Technology）第二期新廠舉行動土典禮，策略性投資規模超過新台幣6億元。新代指出，主要因應印度工具機產業對高階控制器與自動化解決方案需求提升及結構性成長。

新代透過新聞稿說明，相關投資屬於低風險、可分階段執行的擴產計畫，也是集團在全球製造環境快速變化下，強化供應鏈韌性、分散地緣經濟風險的戰略性必要投資。

新代規劃，馬來西亞二期新廠將於2027年初完工，分階段導入量產，產能開出將依實際訂單與市場需求彈性調整。

新代指出，這次投資是集團第5個五年計畫中的關鍵資本支出項目，相關產能建置、產品組合與市場配置，將與未來數年營收成長動能高度連動。

針對2026年印度市場需求，新代指出，已先行透過現有馬來西亞一廠、台灣總部、中國蘇州總部產能配置，支援初期快速放量的交付需求。

展望新代智能新廠，新代集團分析完工後，將具備工業控制器製造與測試，以及智慧手臂系統組裝與驗證等功能，成為支援印度、土耳其、東協及美國市場的重要海外製造與營運據點。（編輯：林家嫻）1141222