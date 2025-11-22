新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。
蔡尤鏗指出，台灣製造業持續面臨挑戰，包括關稅和地緣政治重塑供應鏈，AI重新定義工業製造競爭格局，匯率波動對海外營運產生挑戰等，進入工業4.0時代，代表聯網和算力大幅增加，機器人控制器效能也大幅提升，無人關燈工廠是工業4.0的代表。
蔡尤鏗表示，工業5.0時代是以人為中心的永續智慧製造中心思維，AI與智慧製造深度融合，強調協作機器人與人機協作，聯網和運算效能持續大幅升級。
蔡尤鏗指出，自動化控制器效能每5年成長2倍，控制器持續整合AI、物聯網、雲端運算和聯網能力，AI控制系統將感知、決策、控制執行三位一體。
他表示，智慧機器人的大腦負責感知、決策及導航等功能，小腦負責控制、平衡與反射等，在工廠應用，智慧機器人不一定外表要像人類，可以從事更多作業，新代結合生態系夥伴，可提供智慧機器人電控和關鍵零組件解決方案。
陳政隆在專題演講中表示，人形機器人是最有可能成為物理代理人（Physical Agent）的代表，無論大腦或是小腦功能，人形機器人需要AI功能為核心，視覺感知能力扮演重要角色。
陳政隆指出，人形機器人需要通用視覺語言動作（VLA）模型持續訓練，所羅門積極開發可讓人型機器人學習訓練加快的技術。
展望機器人發展，陳政隆預期，輪型機器人可能較人形機器人先行應用，輪型機器人下半身比較穩固，較不擔心身體穩定性。
觀察中國與美國在人形機器人競爭態勢，陳政隆分析，美國在軟體領域相對領先，不過相較中國領先幅度不大，中國持續在人形機器人硬體領先速度快，中國擁有龐大的製造業基礎，未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。（編輯：張均懋）1141122
其他人也在看
WhatsApp 新更新重新推出「關於我」並加以改良
WhatsApp 重新推出「關於我」功能並加以改良，令用戶可以更即時、方便去展示當前的狀態或心情Yahoo Tech ・ 21 小時前
美國社群YouTube臉書最普及 年輕人愛TikTok與IG
（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）最新調查顯示，YouTube與臉書（Facebook）仍是美國最普及的社群平台，跨越各年齡層；但年輕族群中，TikTok與Instagram使用率更高，呈現世代差異。中央社 ・ 6 小時前
HUAWEI MatePad 12 X 及 11.5 香港開賣，最高平500，仲送 M-Pencil Pro（價值HK$699）
文章來源：Qooah.com HUAWEI MatePad 12 X 和 HUAWEI MatePad 11.5已經正式推出、售賣，官方這兩款裝置在官方網上商店現在可享優惠價；HUAWEI MatePad 12 X 2025 淨機版（草木綠、羽砂白） 官方網上商店減HK$500，優惠後價格為HK$3699，HUAWEI MatePad 11.5 2025 淨機版（深空灰） 官方網上商店減HK$300，優惠後價格為HK$1599。 關於 HUAWEI MatePad 12 X 的規格，配備了 12吋 PaperMatte 雲晰柔光屏，搭載了 Kirin T92B 處理器，支援 HUAWEI M-Pencil Pro，擁有 PC 級生產力，峰值亮度為 1000nit，自適應刷新率最高可達144Hz，擁有超強續航力，配備了10100mAh，可支援14小時本地影片播放。 關於 HUAWEI MatePad 11.5 的規格，配備了 11.5吋大屏幕，擁有 2.2K 解像度，刷新率為 120Hz，支援分體式 HUAWEI 智能鍵盤和 PC 級別 WPS Office，搭載了 7700mAh 耐用Qooah ・ 22 小時前
Google駁斥Gmail郵件內容被用於訓練AI傳聞，澄清「智慧功能」設定僅用於個人化服務
針對近期在社群媒體上瘋傳、指稱Google已更改政策，並且將使用用戶的Gmail信件內容與附件訓練AI模型等說法，Google後續發出聲明嚴正駁斥，強調這些報導具「誤導性」。Mashdigi ・ 15 小時前
德首份「太空安全戰略」 加速發展攻防能量
記者潘紀加／綜合報導 德國19日發布首份《太空安全戰略》，揭示10項核心發展目標，將推動3項具體策略，並與區域盟邦合作，建立攻擊與防衛能量，有效提升歐洲的太空青年日報 ・ 14 小時前
美對等關稅快掀牌！農業部長陳駿季：我對台灣農業超有信心
美國對等關稅恐衝擊台灣農業！農業部長陳駿季今天參加農業部農業試驗所130週年慶時表示，台美關稅可能馬上就要開牌了，外界感到擔心，但他一點都不擔心，對臺灣農業品非常有信心，強調全球競爭下，農業科技是支持產業發展的支撐力及驅動力，加上國與國互相合作，我國農產品能開拓更高端的市場。自由時報 ・ 16 小時前
Google 打開 iPhone 大門，Pixel 10 可以直接 Quick Share 去 iPhone
文章來源：Qooah.com 目前 Google Pixel 10系列機型可以通過快速分享（Quick Share）跨平台向 iPhone 傳輸檔案。該功能將在本週開始推送更新。 快速分享不僅極大的改善了 Android 和 Apple 平台之間裝置的數據交互體驗，還為 Pixel 用戶提供新的檔案傳輸方式，不用依賴於雲盤或即時通訊應用。 一直以來，Google 反饋跨裝置傳輸流程繁瑣，影響使用體驗。快速分享功能正是針對該問題進行的改善。 目前快速分享功能適配於 Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL 和 Pixel 10 Fold 機型，能通過系統內置的快速分享直接檢測到 Apple 裝置。 當裝置附近存在 iPhone、iPad 或 Mac 時，只需要點擊「快速分享」，然後在下拉的裝置列表中選中所需 Apple 裝置即可。需要注意的是，Apple 用戶需將 AirDrop 設定為「對所有人開放10分鐘」。 快速分享功能先通過藍牙搜尋裝置，後續切換為 Wi-Fi 進行實際檔案傳輸，該過程檔案沒有中間流轉，所以不會經過外部服務器，更加安全。整體操作體Qooah ・ 12 小時前
蘋果攜手藝術家Bailey Hikawa推出售價達70美元的MagSafe手機支架，強調無障礙設計與現代雕塑美學
繼近期推出引發熱議的高價編織配件iPhone Pocket後，蘋果再度宣布與洛杉磯藝術家暨工業設計師Bailey Hikawa合作，推出一款名為「Hikawa Phone Grip & Stand」的MagSafe手機支架，能透過磁吸形式固定在iPhone (或同樣支援磁吸的手機)當作握把或支架配件使用。Mashdigi ・ 15 小時前
Windows 11 新功能–斬腳趾，藍畫面15秒就黑mon
文章來源：Qooah.com 微軟在 Ignite 2025 大會公佈了一個更新，主要是在 Windows 11 系統中加入數碼標示牌模式（Digital Signage Mode）。 當系統被用於播放廣告、海報等大型展示屏幕時，系統如果崩潰出現 BSOD (俗稱：藍畫面)，將會自動在15秒內自動使屏幕變黑，從而減少藍屏狀態時間，避免尷尬。 微軟在 Blog 表示：「啓用後，它有助於確保 Windows 屏幕或錯誤對話框不會顯示在你的公共顯示器上。」 目前數碼標示牌模式主要針對於作為廣告、資訊發佈的非交互式屏幕。藍畫面一般都會導致系統重啓，該功能主要應對系統配置不當、或現場 IT 團隊無法實時監控的情況，以免出現藍屏畫面長時間的展示，進入公眾視野造成尷尬的局面。 OPPO Find X9 Pro 開箱評測：今年最出色的 Android 旗艦，續航太瘋狂 雖然數碼標示牌模式無法解決解決 Windows 的穩定性問題，但可以作為一種改善方式，正所謂「無眼屎乾淨盲」。Qooah ・ 13 小時前
鴻海科技日 足式AI工業機器人展示鎖螺絲 (圖)
鴻海科技日22日開放一般民眾參觀，現場AI工業人形機器人展示高精度鎖螺絲作業。中央社 ・ 1 天前
鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。中央社 ・ 1 天前
HHTD25／鴻海科技日機器人亮相！產線示範超狂 技術員這次要哭了
鴻海與NVIDIA深度合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，具備移動效率高、續航久、維護簡單優點，特別適合在平整的產線環境長時間作業。鴻海科技日HHTD25的「Smart Manufacturing」展區中，最大亮點就是機器人以及AI相關運用。不僅首次在HHTD現場展出工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。同時，還分享了基於數位孿生中，Al機器人精密組三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
AI研發帶動科技巨頭搶購 優質碳權價格飆4倍
（中央社巴西貝倫21日綜合外電報導）科技巨頭為抵銷發展人工智慧（AI）造成的大量碳排，對碳移除所產出的高品質碳權需求激增，從而加劇市場短缺。不過專家們認為，這種短缺正是刺激此一新興市場投資所必需。中央社 ・ 1 天前
線上遊戲平台暗藏危機！歐洲刑警組織曝犯罪組織會潛入聊天室將兒童「武器化」犯駭人罪行！
到了現在，全球網際網路已經非常發達，也讓《Roblox》等線上遊戲平台能夠持續吸引許多青少年與兒童進入遊戲遊玩。因此，對於這些線上遊戲平台的監管就更為重要，許多執法機構也都在開始探索如何更有效的管理線上遊戲平台，以更全面的保護兒童。最近歐洲刑警組織（Europol）的執行董事 Catherine De Bolle 就語出驚人的表示，稱現在國外的犯罪網路甚至會透過線上遊戲平台來招募兒童，將招募進組織的兒童變成武器、甚至要學習如何折磨、殺死他人。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
簡單開／夏普AQUOS sense10實測 這AI幫你看清細節
台灣夏普在11月13日同步日本推出AQUOS sense10 ，主打超低功耗Pro IGZO OLED螢幕、強勁續航力，並引進兩創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
《通網股》中華電三大AI應用 助攻防救災智慧化
【時報記者王逸芯台北報導】為展現我國防災科技成果，內政部消防署日前舉辦「災害防救科技成果展」，以「攜手共精進、防災更韌性」為主題，邀集產官學界共同參與。中華電（2412）作為政府推動防救災智慧化的重要夥伴，本次展出三大智慧防災技術與應用，展現其在災害科技上的前瞻布局與落地成果。 中華電在防災教育方面運用 5G 專網與 VR 技術打造「智慧防災教育整合系統」，透過訓練課程與情境模組將八大訓練項目數位化。消防車與救護車駕駛模擬訓練、跨域兵棋推演與影像整合平台等應用，提供高擬真、多人協作的沉浸式訓練環境，有助提升災前教育與災中應變效率，成為智慧化防災教育的新標竿。 在防災通報方面，中華電協助消防署建置「防救災訊息服務平台」，提供地震速報、劇烈天候、疏散避難、水庫放水、土石流警戒等多類災害訊息推播。平台整合細胞廣播（CBS）、區域簡訊（LBS）、電視、廣播、數位看板、電話、傳真等多元通報渠道，並支援電視台頻道切換與跑馬燈顯示，確保災情資訊能快速傳遞至民眾。系統同時提供 Widget 與電子報訂閱功能，提升民眾互動參與度，建立國家級災防資訊整合與推播機制。 在避難決策支援方面，中華電導入生成式時報資訊 ・ 3 小時前
噓聲、衝突、嘲諷聲中 COP30混亂收場
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）從嘲諷他國如孩子般貪心、噓聲表達對梵蒂岡不滿，到長達1小時的中斷，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在混亂中結束，暴露出與會方極大的分歧。中央社 ・ 2 小時前
技術化為偶像基石！YAGOO談當年轉型：粉絲要的不是VR，而是「角色互動」
知名虛擬偶像品牌 hololive，近幾年除了日本以外，在全球的影響力也越來越巨大，到處都能看到 hololive 的影子，各種合作活動、週邊商品、卡牌遊戲獲得無數粉絲的喜愛。而近日，hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO），在外媒專訪時回顧了公司從 VR 技術新創轉型為如今的 VTuber 巨頭的歷程。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 20 小時前
緩解急診壅塞！台大醫院OPAT中心啟用 每月可降17％占床率
過去肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、心內膜炎等感染症患者，若無法口服抗生素，就必須住院接受注射；衛福部為尋求急診壅塞解方，8月起將門診靜脈抗生素注射（OPAT）納入健保給付，台大醫院試辦3個月，發現可減少17％病房占床率，昨（11/21）正式啟用OPAT中心，每天可收治30至50名患者。太報 ・ 20 小時前