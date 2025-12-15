新任八軍團指揮官劉暐欣拜會 康議長：有指揮官坐鎮、市民更安心

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】新任陸軍第八軍團指揮官劉暐欣中將於今（15）日履新後首度拜會高雄市議會，由議長康裕成偕議員黃明太共同接見。甫完成花蓮馬太鞍堰塞湖溢流災害救援任務的劉指揮官，帶著豐富的第一線救災實務經驗南下履新，雙方就防災整備、軍民合作及強化國防戰力等議題深入交流，氣氛融洽。

康議長表示，劉暐欣中將過去擔任陸軍花東防衛指揮部指揮官期間，面對馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，能迅速配合中央與地方政府需求，精準調度兵力與裝備投入災後復原，展現高度的領導統御與應變能力。她強調，救災經驗即是城市安全的重要資產，「有指揮官坐鎮，議長放心，市民也能安心」。

廣告 廣告

劉指揮官指出，救災視同作戰，關鍵在於快速判斷、明確編組與即時支援。他期盼將在花蓮累積的實戰經驗帶到南部防區，結合地方政府防災體系，讓八軍團在面對天然災害時，能以更快速度、更精準調度投入救援，降低災損、加速復原，確保市民生命財產安全。

除災害支援外，劉指揮官也表示，精實戰力、建構堅實國防力量，是守護國人安全不可或缺的基石，未來將持續帶領國軍同仁強化戰備訓練，確保防區安全穩定。他同時肯定高雄市歷次颱風豪雨期間的防災作為，特別是預防性撤離執行果斷、效率高，展現「料敵從寬、禦敵從嚴」的城市治理精神，令人敬佩。

康議長回應，高雄是工業重鎮與人口密集城市，防災與國防同等重要。她期待在劉指揮官帶領下，軍方與市府、議會的合作更加緊密，持續透過演練與溝通，強化整體防災量能。

會面尾聲，康議長特別配戴劉指揮官親贈印有「熱愛國家‧支持國防」字樣的脖圍，象徵議會對國軍的支持。她表示，議會將一如既往作為軍民合作的堅實後盾，與八軍團攜手，為高雄市民打造更安全、安心的生活環境。（圖╱高雄市議會提供）