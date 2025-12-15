新任八軍團指揮官拜會 康議長坐鎮市民更安心

新任陸軍第八軍團指揮官劉暐欣中將履新後首度拜會高雄市議會，由議長康裕成偕議員黃明太共同接見。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

新任陸軍第八軍團指揮官劉暐欣中將於十五日履新後首度拜會高雄市議會，由議長康裕成偕議員黃明太共同接見。康議長期待在劉指揮官帶領下，軍方與市府、議會的合作更加緊密，持續透過演練與溝通，強化整體防災量能。

康議長表示，劉暐欣中將過去擔任陸軍花東防衛指揮部指揮官期間，面對馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，能迅速配合中央與地方政府需求，精準調度兵力與裝備投入災後復原，展現高度的領導統御與應變能力。

她強調，救災經驗即是城市安全的重要資產，「有指揮官坐鎮，議長放心，市民也能安心」。

劉指揮官指出，救災視同作戰，關鍵在於快速判斷、明確編組與即時支援。他期盼將在花蓮累積的實戰經驗帶到南部防區，結合地方政府防災體系，讓八軍團在面對天然災害時，能以更快速度、更精準調度投入救援，降低災損、加速復原，確保市民生命財產安全。

康議長認為，高雄是工業重鎮與人口密集城市，防災與國防同等重要。她期待在劉指揮官帶領下，軍方與市府、議會的合作更加緊密，持續透過演練與溝通，強化整體防災量能。

會面尾聲，康議長特別配戴劉指揮官親贈印有「熱愛國家‧支持國防」字樣的脖圍，象徵議會對國軍的支持。她表示，議會將一如既往作為軍民合作的堅實後盾，與八軍團攜手，為高雄市民打造更安全、安心的生活環境。