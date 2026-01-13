新任副市長姜淋煌宣誓就職 黃偉哲期許發揮所長回應市民期待





台南市政府新任副市長姜淋煌13日宣誓就職，市長黃偉哲勉勵姜副市長上任後繼續發揮所長，也期許三位副市長、秘書長以及三位副秘書長，同心協力強化市政治理基礎，回應市民期待。

黃偉哲表示，這次人事發布是因應《地方制度法》第55條修正後新規定，各直轄市新增一位副市長，同時也新增一位副秘書長。經過審慎考量人選歷練與專長，期盼透過適才適所，為城市規模擴大、國際競爭合作與市政治理挑戰做出重要布局。

黃偉哲指出，從過去歷任市長到目前，台南在城市發展有很大的蛻變，面對國內及國際競爭的重要轉捩點，希望台南市能站在領先群。近期有許多友誼城市等國際友人來訪，都對台南市的軟硬體建設留下正面的印象，未來要持續深化這個印象，就有賴於市府團隊一起努力。

人事處表示，新任副市長姜淋煌長期深耕地方行政體系，歷練完整，無論在民政或地方自治工作上，都累積深厚實務經驗，對基層脈動與制度運作具高度掌握，在統籌跨局處協調上，可迅速發揮即戰力，為市府團隊提供穩定而可靠的支撐。

