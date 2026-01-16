新任北市警察局長公布！ 高市警局長林炎田接任

台北市 / 綜合報導

警政署今（16）日發布高層異動名單，其中備受矚目的台北市警察局長，將由高雄市警察局長林炎田接任，1月20日正式上任。林炎田資歷豐富，過去在高雄市任職將近4年，和市長陳其邁步調緊密，這次傳出人事異動前，各縣市都搶著要他。這一波高階警官大風吹，台北市的部分除了局長外，14個分局中，包含信義、士林等，也有9位分局長異動。

2025年高雄分屍案，嫌犯手法凶殘引發社會高度關注，時任高雄市警察局長的林炎田親赴案發現場，最終順利偵破這起重大命案，時任高雄市警察局長林炎田(2025)說：「率領檢察官，今天只是特別來比對，我們所採證的相關生物跡證。」

刑事出身的林炎田，總是親自督軍坐鎮，在高雄市任職三年多，和市長陳其邁步調緊密，時任高雄市警察局長林炎田說：「今年在夢時代廣場，我們預計動員警民力1206人次。」外傳林炎田幾乎半夜都要和陳其邁保持暢通聯繫，因為資歷豐富交際手腕強，外傳六都都搶著要。

資深媒體人說：「他資歷很豐富，被認為很有潛力。」台北市長 蔣萬說：「劉世芳部長昨天(1/15)有跟我通過電話，我們就等警政署正式人事發布。」上一回台北市警察局長人事，兩人曾傳出意見不同，這次的新北市警局長人選，蔣萬安則在昨（15）日就接到長劉世芳敲定人選的電話，這波高階警官異動139人。

其中台北市，包含信義大安士林和松山等，14個分局中，共計有9名分局長調動，資深媒體人說：「林本身就是台北市出身，從派出所到分局長，這次調動算很正常，5-8個都是正常的範圍之內。」張文事件剛告一段落，接下來的重頭戲是九合一選舉，林炎田1月20日上任，帶領台北市警局，不讓台北市治安出現漏洞。

