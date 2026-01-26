新任印度駐台代表國慶酒會首亮相 中英雙語致詞
印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）今（2026）年初抵台就任，今（1/26）日於印度共和國紀念酒會公開致詞，由於他過去曾派駐中國，今日小露身手，以中英雙聲道致詞，盼台印持續打造具韌性、可信賴且互補產業生態系。
德寧瀚提及，在經濟與商業領域，雙方企業在電子、半導體、資通訊與先進製造等關鍵產業建立夥伴關係，顯示彼此信任持續加深，也反映出兩邊對打造具韌性、可信賴且互補產業生態系的共同期待。
德寧瀚認為，這些合作正持續促進能力建構、人才培育，並創造長遠的經濟價值；同時，在教育、研究與人才培育方面的交流也不斷深化。透過大學合作、獎學金計畫及研究交流，印台關係正穩固地奠基於知識與人力資本之上。
德寧瀚特別以華語表示，目前雙方已簽署二十多項合作備忘錄，雙邊貿易額穩定維持在每年約100億美元；雙方透過資深官員交流和工作小組，保持頻繁互動，雙方高等學校之間已經有超過250項合作協議，目前約有3000名印度學生在臺灣學習與研究。
德寧瀚指出，當前的印度，正持續推動經濟與制度改革，包括強化製造能力、改善投資與經商環境、擴充數位與實體基礎建設，以及大規模投資技能與人力資本；這些改革，讓印度在深度融入全球市場的同時，也展現更高的韌性、透明度與可預測性。
德寧瀚表示，台灣在創新能量、產業實力與人才培育方面的優勢，與印度的發展方向高度契合，為雙方建立長期、互利的合作奠定良好基礎；印台交流建立在開放、務實與合作的原則之上，也反映印度在當前全球環境中，致力於與國際夥伴展開具建設性的合作，共同促進穩定、成長與創新。
代表外交部出席的次長葛葆萱曾任駐印度代表約5年，他指出，在台灣發展新南向政策的背景下，雙邊貿易額已達到歷史新高，至今，已有超過260家台灣企業投資印度，展現出雙方推動創新、供應鏈韌性與永續發展的堅定決心。
葛葆萱強調，雙邊夥伴關係的核心建立在共同價值，以及對和平與繁榮的承諾之上，印度喀什米爾去（2025）年4月發生恐怖攻擊，總統賴清德第一時間譴責，是第一波發聲的國家之一。中國於去年底對台發動軍演，印度也呼籲保持克制，強調應以和平方式處理印太地區的相關議題。
葛葆萱提到，台灣與印度近年來在文化、教育以及科學與科技方面，也取得長足進展，使我們的社會更加緊密，目前印度各大學校園內已設立43所華語教育中心，台灣還有超過1萬名印度學生與專業人士，他期待未來能與印度在更多領域深化合作，包括安全與海洋事務。
活動另有政委楊珍妮、勞動部長洪申翰、衛福部次長林靜儀、僑委會副委員長李妍慧、民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委洪孟楷與翁曉玲出席，另有其他各國駐台使節共襄盛舉。
更多太報報導
新任印度駐台代表德寧瀚就任 曾派駐中國
揭中企投資「淪一張紙」！ 喬治亞前防長：中國經驗是預警 小國有巨鄰須加深民主結盟
獨家專訪／直諫台灣！歐洲議會議員示警：擋國防預算中國一定很高興
其他人也在看
印度開放WiFi免執照使用6 GHz頻段
印度開放WiFi免執照使用6 GHz頻段(5945-6425 MHz) 印度通訊部2026年1月20日發布公報開放6 GHz頻段(5945-6425 MHz)供Wi-Fi 6E及Wi-Fi 7免執照使用，製造商生產符合技術規範之設備，無須針對每一台設備申請個別執照，即可於指定頻段內運作，並遵守「不干擾、不保護、共用」之基本原則在印度市場銷售，開放頻段主要針對用於室內與近距離高速連線，適用於家庭、企業、校園、公共場所及智慧製造等場景，以助大幅提升頻寬容量、降低延遲，並改善既有2.4GHz與5GHz頻段長期壅塞問題。(資料來源：經濟部國際貿易署)延伸閱讀：聯發科 代重要子公司MEDIATEK SINGAPORE PTE. LTD.公告董事會決議股利分派聯想備好6款全新Arm筆電備戰NVIDIA N1X、NVIDIA N1平台首發 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
印度共和紀念日77週年 外交部祝賀
外交部常務次長葛葆萱夫婦應邀26日晚間代表外交部長林佳龍出席「印度台北協會」（ITA）為慶祝「印度共和紀念日」（Republic Day）所舉辦的慶祝酒會。葛次長致詞祝賀印度共和紀念日77週年，並歡迎國立教育廣播電台 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
新任印度駐台代表德寧瀚主持紀念日酒會 (圖)
印度台北協會26日舉辦「印度共和紀念日酒會」，此為新任印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）抵任後首場公開大型活動。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
印度駐台代表、外交部常次出席印度國慶酒會 (圖)
印度台北協會會長德寧瀚（Ninad Deshpande，左）26日主持「印度共和紀念日酒會」，與外交部常務次長葛葆萱（右）舉杯向來賓致意。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
海鯤號6次海試「還未下潛」 台船：執行潛航前置海上測試、安全評估
國造潛艦首艘原型艦「海鯤號」（舷號711）今天（1/26）上午駛出高雄港執行第6次海上測試，並於傍晚返回高雄港。台船公司晚間說明，由該公司所承造「海鯤軍艦」依海試計畫，於今(26）日執行「淺水潛航前置海上測試」，主要測試計有聲納功能、推進系統及水下計程儀等三項順利完成，測試結果將納入「潛航安全評估」參據。但今天海鯤號並未下潛進行潛航測試，台船說明，將會確認達到潛航安全條件並經評估後，按計畫安排後續「淺水潛航」海上測試。太報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
印歐自貿協定最快1/27簽署 印度擬大砍歐洲車關稅至40%
印度政府傳出將大幅削減歐盟進口汽車關稅，從現行的110%降至40%。一旦成真，這將是印度開放其龐大市場的最大一步。 路透社25日報導，據知情人士透露，印度政府已同意針對價格超過1萬5000歐元(約新台幣56萬元)的歐盟進口燃油車實施立即減稅40%的措施，上限20萬輛，未來將逐步調降稅率至10%。而為了保護印度本土車商，進口電動車將在5年後適用這項減稅措施。 印度是全球第三大汽車市場，卻也是保護主義最嚴重的國家之一，對進口車徵收70%與110%的高額關稅。 目前在印度每年440萬輛的新車市場中，以日本鈴木汽車(Suzuki)和印度本土品牌佔絕大多數，歐洲車只有不到4%的市佔率。 新德里這項減稅措施一旦上路，可望大幅刺激福斯(Volkswagen)、雷諾(Renault)與斯泰蘭蒂斯(Stellantis)等歐洲車的銷量，賓士(Mercedes-Benz)與寶馬(BMW)等豪車品牌也將以更有競爭力的價格進一步打開印度市場。 消息人士表示，相關決策尚未底定，仍可能在最後一刻出現變數。印度與歐盟最快將在27日簽署自由貿易協定(FTA)，這項被譽為「萬筆協定之母」(Mother of all d中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
挖開最強關稅壁壘 歐洲車進印度關稅將大幅下降 這家日系車廠卻早成功進占
印度政府計劃將來自歐盟的進口汽車關稅，從最高達110%的水準大幅調降至40%，據知情人士透露，這是印度迄今為止對其龐大市場的最大開放舉措，雙方正接近達成自由貿易協定，最快可能在1月27日公布。兩位熟悉談判內情的消息人士向路透社表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府，已同意立即降低對來自27國歐盟集團的有限數量汽車稅率，適用於進口價格超......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
翻轉紅溪河命運 醫療守護貧病
為改善紅溪河兩岸居民生活，慈濟興建大愛村，不只是提供住宅，也設置學校，還有醫院，守護弱勢貧困家庭。印尼慈濟大愛醫院，醫療團隊，幫助患者找回健康與自信，更發揮慈悲心，發動募款行動，幫助一位視力受損，...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
白雁時尚氣功「2026乘運饗宴」 近400學員共探新年氣運
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導 白雁時尚氣功25日晚間於新北市靚點飯店舉行年度重點活動「2026乘運饗宴」，吸引近400名學員到場參與。活動由白雁氣功掌門人白雁老師親自解析2026年整體氣運走向，並特別邀請一佛一世界主席、台中市佛教會理事長、廣修禪寺住持大慧大和尚與財團法人天主教光仁社會福利基金會執行長林之鼎神父共同為現場祈福，透過跨宗教的...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寶特瓶怎回收才對？環保局喊「別拆瓶蓋」 扔錯罰6000元
雲林縣環保局提醒，回收寶特瓶應依正確步驟操作，將瓶蓋蓋緊後，再投入回收桶，不僅可提高回收效率，也能減少對環境的影響；若未妥善分類，將依《廢棄物清理法》處以新台幣1200至6000元罰鍰；此外，環保團體「RE-THINK 重新思考」指出，寶特瓶上的包裝紙主要是協助回收業者辨識材質，不需要特別撕下。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
藍營中市長人選搞不定 藍營集體焦慮 趕快進行初選
(記者謝自宗台中報導)中國國民黨提名參選台中市長人選未定案，台中市長盧秀燕今天表示，初選時間不要超過2月中，否則競選時間會太過匆忙，第二次協調若不成功的情況下，就應該趕快舉行初選。爭取國民...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
1/23上櫃外資賣超排行前20名
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 1 00679B元大美債20年 -12,925 27.33 0.03 2 1815富喬 -5,569 93.70 -5.30 3 3105穩懋 -5,507 230.50 -4.00 4 5371中光電 -4,664 100.00 -5.50 5 5425台半 -3,751 66.10 -6.90 6 5309系統電 -3,399 69.60 0.60 7 00887永豐中國科技50大 -2,055 13.15 -0.12 8 2641正德 -1,857 20.40 -0.40 9 5392能率 -1,701 50.50 0.00 10 6173信昌電 -1,615 75.10 -1.90 11 3689湧德 -1,353 118.50 -5.50 12 6548長科* -1,318 59.10 0.50 13 4979華星光 -1,280 291.50 4.00 14 6603富強鑫 -1,269 30.30 -3.00 15 3323加百裕 -1,104 41.90 0.20 16 00719B元大美債1-3 -1,078 31.04 -0Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
喉嚨卡卡又口臭？明明有認真刷牙 醫：小心扁桃腺結石找上門
「怎麼刷再多次牙，口臭問題還是揮之不去？」35歲的陳小姐從事業務工作，近半年來總覺得喉嚨卡卡的，明明認真刷牙漱口，嘴裡卻還是有難聞的氣味。她原以為是牙周病作怪，看了好幾次牙醫都沒改善，後來在朋友建議下到耳鼻喉科檢查，才發現原來是扁桃腺結石在作祟。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台電多重強韌電網 停電事故13年少7成
台電26日表示，近年台電三方面同時加強電網韌性，以「事前預防」取代「事發搶修」，配電事故從2012年的高峰21,019件，至2025年已下降至6,191件，減少7成，具體加強包括將電線桿升級為可抗17級強風的E級電桿、透過饋線自動化系統等智慧調度預防事故和減少事故影響範圍。另外，以被覆罩、鳥巢籃、防蛇網等減少鳥獸觸碰等。工商時報 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
印度共和國紀念日 印台互動升溫! 雙方盼深化安全.經貿合作
政治中心／綜合報導26號是印度共和國紀念日。印度台北協會辦酒會邀集各界同歡，代表台灣的外交部次長葛葆萱認為兩國關係建立在共同價值觀，期待深化安全、海洋事務合作，這個月上任的德寧瀚說兩國貿易額帶來100億美金的產值，期許他任期內打造更穩固、具備前瞻性的夥伴關係，還大秀中文，讓出席者大為驚艷。民視 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
《鋼鐵股》豐興廢鋼、型鋼盤價平轉升 元月出貨符合預期
【時報記者葉時安台北報導】豐興(2015)周一(1月26日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼、型鋼產品基價平轉升，每公噸分別上漲200元、500元，型鋼終結連續13周持平，鋼筋基價則再度平盤。豐興將於2月26日召開線上法說會，豐興協理莊文哲表示，元月出貨符合預期，其中棒線接單好轉。 豐興上周盤價回顧，豐興上周鋼筋基價平轉升為每公噸上漲200元，止步連續八周持平，重點在國際鋼胚上漲、貨源短缺，鋼筋成本將上升，推升鋼筋盤價走揚，而買氣亦持續增溫。 國際原料行情持續上揚，豐興本周廢鋼基價動能再度啟動，廢鋼基價每公噸上漲200元，型鋼產品基價亦上漲500元，終結連續13周持平。牌價上，豐興廢鋼收購價在每公噸8600元，鋼筋價格每公噸為1.66萬元，型鋼產品基價每公噸2.35萬元。 國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周平轉上漲，從每公噸315美元升至317美元；美國貨櫃廢鋼本周也從每公噸308美元續漲至312美元，漲幅略微擴大。澳洲鐵礦砂上周則由每公噸106.55美元續跌至105.4美元。 豐興去年度營業收入淨額290.35億元，年減15.54%；營業利益25.03億元，年減9.69時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
王鴻薇揭黑幕：聯輔會竟藏創意私房狼
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇臉書發文，直指財團法人「台灣中小企業聯合輔導基金會」，淪為民進黨的政治酬庸單位，甚至成為敗選政要的退輔會，內部人事安排不僅缺乏專業，更爆出涉犯重大刑案的人員仍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2則留言
對比知名運動員領億元！ 霍諾德赤手爬101生死一線酬勞曝：少到令人難為情
美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成為全球首位赤手攻頂台北101的第一人。這場驚心動魄的挑戰透過Netflix向全球直播，將台灣地標推向國際。然而，根據娛樂網站TMZ引述《紐約時報》的報導，霍諾德近日受訪時竟語出驚人地透露，這次攀登101所獲得的酬勞「少到令人難為情」。即便他在508公尺的高空搏命演出，但這份報酬若與主流職業運動員動輒數百萬美元的合約相比，顯得極其微不足道。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰化 搶皮蛇疫苗 傳違法花錢雇代排
彰化縣政府推動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗接種計畫，26日開放一般長者排隊預約，引爆排隊人潮，並傳出1對老夫妻以1000元的代價雇請民眾代排，彰化縣衛生局對此強調，收費代排疫苗預約登記已違反《醫療法》相關規定，可開罰5萬元以上25萬元以下罰鍰。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
蔣萬安將遇「最強對手」？高嘉瑜點名母雞：好酒沉甕底
民進黨台北市長人選懸而未決，外界認為行政院副院長鄭麗君、綠委王世堅都很有力，甚至有人點名行政院長卓榮泰對決市長蔣萬安。將再戰市議員的最強小雞高嘉瑜認為王世堅最有亮點，鄭麗君則是理想性高，但民進黨未來好酒沉甕底，蔣萬安將遇上最強的對手。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言