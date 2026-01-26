新任印度駐台代表國慶酒會首亮相 中英雙語致詞

印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）與外交部次長葛葆萱共同祝酒。李佳穎攝



印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）今（2026）年初抵台就任，今（1/26）日於印度共和國紀念酒會公開致詞，由於他過去曾派駐中國，今日小露身手，以中英雙聲道致詞，盼台印持續打造具韌性、可信賴且互補產業生態系。

德寧瀚提及，在經濟與商業領域，雙方企業在電子、半導體、資通訊與先進製造等關鍵產業建立夥伴關係，顯示彼此信任持續加深，也反映出兩邊對打造具韌性、可信賴且互補產業生態系的共同期待。

德寧瀚認為，這些合作正持續促進能力建構、人才培育，並創造長遠的經濟價值；同時，在教育、研究與人才培育方面的交流也不斷深化。透過大學合作、獎學金計畫及研究交流，印台關係正穩固地奠基於知識與人力資本之上。

德寧瀚特別以華語表示，目前雙方已簽署二十多項合作備忘錄，雙邊貿易額穩定維持在每年約100億美元；雙方透過資深官員交流和工作小組，保持頻繁互動，雙方高等學校之間已經有超過250項合作協議，目前約有3000名印度學生在臺灣學習與研究。

德寧瀚指出，當前的印度，正持續推動經濟與制度改革，包括強化製造能力、改善投資與經商環境、擴充數位與實體基礎建設，以及大規模投資技能與人力資本；這些改革，讓印度在深度融入全球市場的同時，也展現更高的韌性、透明度與可預測性。

德寧瀚表示，台灣在創新能量、產業實力與人才培育方面的優勢，與印度的發展方向高度契合，為雙方建立長期、互利的合作奠定良好基礎；印台交流建立在開放、務實與合作的原則之上，也反映印度在當前全球環境中，致力於與國際夥伴展開具建設性的合作，共同促進穩定、成長與創新。

代表外交部出席的次長葛葆萱曾任駐印度代表約5年，他指出，在台灣發展新南向政策的背景下，雙邊貿易額已達到歷史新高，至今，已有超過260家台灣企業投資印度，展現出雙方推動創新、供應鏈韌性與永續發展的堅定決心。

葛葆萱強調，雙邊夥伴關係的核心建立在共同價值，以及對和平與繁榮的承諾之上，印度喀什米爾去（2025）年4月發生恐怖攻擊，總統賴清德第一時間譴責，是第一波發聲的國家之一。中國於去年底對台發動軍演，印度也呼籲保持克制，強調應以和平方式處理印太地區的相關議題。

葛葆萱提到，台灣與印度近年來在文化、教育以及科學與科技方面，也取得長足進展，使我們的社會更加緊密，目前印度各大學校園內已設立43所華語教育中心，台灣還有超過1萬名印度學生與專業人士，他期待未來能與印度在更多領域深化合作，包括安全與海洋事務。

活動另有政委楊珍妮、勞動部長洪申翰、衛福部次長林靜儀、僑委會副委員長李妍慧、民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委洪孟楷與翁曉玲出席，另有其他各國駐台使節共襄盛舉。

