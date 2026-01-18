新任印度駐台代表德寧瀚就任 曾派駐中國

新任印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）。翻攝自印度台北協會臉書



印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）今（2026）年初抵台就任，成為印度台北協會（ITA）新任會長，他曾有派駐北京與上海的經驗，且嫻熟東亞事務，派駐台灣之前則於日內瓦擔任印度駐聯合國及其他國際組織大使兼副常任代表。

前印度駐台代表葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）已於去（2025）年下半年返回印度擔任總理辦公室的聯合秘書，而德寧瀚（Ninad Deshpande）自2026年1月抵台接任印度台北協會會長。

官網介紹，德寧瀚自2005年起任職於印度外交體系，為資深職業外交官，在出任現職之前，德寧瀚於2023年派駐日內瓦，擔任印度駐世界貿易組織大使兼副常任代表，並於2025年7月起兼任印度駐聯合國及其他國際組織大使兼副常任代表。

在此之前，德寧瀚曾負責多項雙邊及多邊外交事務。於印度外交部總部期間，曾歷任東亞司中國事務科員與科長、聯合國經濟及社會事務司處長，以及多邊經濟關係司長；他除了處理雙邊關係外，也廣泛參與區域及全球性國際組織事務，涵蓋氣候變遷、公共衛生、電信及國際貿易等領域。

駐外經歷方面，德寧瀚曾任印度駐北京使館三等秘書、駐上海總領事館副總領事、駐孟加拉一等秘書並負責政治事務，以及駐新加坡副高級專員，之後派駐日內瓦。在擔任外交官之前，他曾有國際政治相關研究學位，並短暫擔任記者，撰寫國際事務相關報導。

