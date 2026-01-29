新任國土署長人選即將揭曉！高市前水利局長蔡長展升任

國土署官網已先放上新署長的照片和相關資歷，就是月初剛調任為內政部參事的高雄市前水利局長蔡長展。 圖：擷自國土署官網

[Newtalk新聞] 內政部國土管理署前署長吳欣修日前升任海委會常務副主委，內政部長劉世芳今（29）天下午將在部務會報後記者會宣布國土署新署長人事，不過，國土署官網已先放上新署長的照片和相關資歷，就是月初剛調任為內政部參事的高雄市前水利局長蔡長展。

高雄市政府月初發布人事異動，宣布蔡長展1月5日調任內政部擔任參事。國土署1月4日才針對「營建剩餘土石方清運新制」引發土方之亂，緊急召開記者會，當時，由最後一天任職的時任署長吳欣修與蔡長展同坐隔壁，輪流發言說明，吳欣修當天也表明自己是最後一天在國土署召開記者會。

而國土署官網更已直接放上蔡長展的照片、標示為國土署長，蔡長展畢業於成功大學土木工程學系，具有碩士、博士學位，1995年通過特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科，2009年通過薦任公務人員晉升簡任官等訓練，並歷任高雄市政府參事、高雄市府工務局局長、高雄市水利局長等職務。

