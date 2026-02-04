中央社

新任國民黨中常委上任 鄭麗文合影致意 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

中國國民黨主席鄭麗文（前右2）4日在中央黨部主持中常會，會前向新任中常委寒暄致意，並一同合影留念。

中央社記者裴禛攝 115年2月4日

新任國民黨中常委上任 鄭麗文合影致意 中國國民黨主席鄭麗文（前右2）4日在中央黨部主持 中常會，會前向新任中常委寒暄致意，並一同合影留 念。 中央社記者裴禛攝 115年2月4日
