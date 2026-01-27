新任政風高階主管上任 鄭銘謙4期勉展現廉能價值

新任政風高階主管聯合宣誓典禮今日舉行，法務部部長鄭銘謙期勉展現廉能價值。（廉政署提供）

「新任政風高階主管聯合宣誓典禮」今（27）日舉行，由法務部部長鄭銘謙監誓，期許廉政署在今年月辦理聯合國反貪腐公約第三次國家報告國際審查會議，向世界展現政府反貪腐的決心；並持續推動透明晶質獎與機關採購廉政平臺，協助公部門與企業共同建構誠信環境，打造人民有感、值得信賴的政府。

鄭銘謙提出4點勉勵：

一、正言正己，落實廉政核心價值。以身作則、正言正己，依法依程序專業執行職務，同時關懷同仁提供支持，進而內化廉潔價值，使廉政作為經得起社會檢驗。

二、防貪為先，健全機關風險治理。強化事前預防與風險預警機制，並落實採購補助及重大業務把關，結合內控機制運作，自源頭降低貪瀆不法風險。

三、關懷領導，凝聚廉政治理共識。以關懷領導與同理溝通，建立首長及業務單位互信合作，並凝聚廉政治理共識，形塑穩固持久的廉潔組織文化。

四、創新精進，回應社會高度期待。身為主管應善用科技與跨域合作，與時俱進推動廉政創新，並掌握輿情即時澄清，積極回應人民對政府的期待。

此次高階主管職務異動，中央機關包括國軍退除役官兵輔導委員會政風處高處長伯陽(原任臺北市政府政風處處長)、財政部政風處周處長志信(原任勞動部政風處處長)、經濟部政風處紀處長嘉真(原任衛生福利部政風處處長)、勞動部政風處徐處長慶全(原任行政院政風處副處長)、衛生福利部政風處劉處長耀中(原任中央銀行政風室主任)、中央銀行政風室簡主任國興(原任國防部政風室主任)、行政院主計總處政風室陳主任依芸(原任法務部廉政署專門委員)、中央選舉委員會政風室黃主任尚香(原任交通部政風處專門委員)、監察院政風室黃主任泓智(原任法務部廉政署秘書室主任)。

地方政府部分則包括臺北市政府政風處吳處長滄俯(原任桃園市政府政風處處長)、新北市政府政風處許處長家錦(原任財政部政風處處長)、桃園市政府政風處廖處長常新(原任經濟部政風處處長)。

