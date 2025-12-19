新任東京大學小姐炫富、歧視言論遭炎上 校方急切割：屬商業活動

日本最高學府東京大學日前舉辦的「東京大學小姐／先生」選美活動於12月14日落幕，法學政治學研究科一年級生須賀ありさ奪下「東大小姐」冠軍。但她在社群平台上的發言引發網友群起撻伐。

根據日媒「週刊女性PRIME」報導，有網友指控她在選美期間，曾發表嘲諷「一邊為生活所苦、一邊就讀大學的人」，以及遠端上課的「通信制大學學生」貼文，認為帶有歧視意味。雖然相關貼文已刪除，但截圖仍在網路流傳，並出現要求撤銷其冠軍資格、甚至解散主辦單位的連署與貼文。

此外，須賀的學歷背景也成為爭論焦點。她畢業於慶應義塾大學，之後進入東京大學研究所就讀，部分網友質疑她屬於「洗學歷」，不算「純正東大生」，不應代表東大參賽。須賀本人也曾在X發文表示「在東大比在慶應更受歡迎，因為競爭對手比較少」，該言論被解讀為貶低東大女生，因此引起更多反彈。

爭議會進一步升高，也與她公開的私服照有關。須賀曾上傳身穿高價品牌服飾、配戴勞力士名錶的照片，外界估算全身行頭總價超過千萬日圓，引來「炫富」、「缺乏同理心」等批評。

面對輿論風波，東京大學回應表示，「該活動由東京大學廣告研究會此一未受校方管理之團體主辦，屬企業贊助的商業活動，與東京大學的教育與研究完全無關」。不過，也有校內人士認為，活動以「東京大學」之名舉辦，校方是否能完全切割，仍引發爭議。

