新任波蘭駐台代表拜會黃偉哲 共盼城市交流帶動台波關係蓬勃發展

[Newtalk新聞] 波蘭台北辦事處長畢爾斯基(Janusz Bilski)今(3)日拜會台南市政府，台南市長黃偉哲偕新聞及國際關係處蘇恩恩處長接待，雙方共同期盼城市間的合作交流，能帶動台波關係的多面向蓬勃發展。

黃偉哲表示，畢爾斯基處長來自台南的姐妹市羅茲市，去年他曾親自造訪羅茲，未來也期待在畢爾斯基處長的協助下，多多增進台南跟羅茲的交流。波蘭在歐洲有極重要地位，而台南是台灣第一個城市，因此期待在古蹟保存、文化藝術、教育、體育等方面，跟羅茲與其他波蘭城市建立交流。

黃市長也提到，台南有許多優質農漁特產品，繼鳳梨之後，歐盟已開放芒果、芭樂等農產進入歐洲，這幾項農產均是台南的強項，未來希望也能介紹給波蘭的朋友品嘗。

畢爾斯基處長表示，今年8月剛到職，很快就前來台南拜訪，正是著眼於台南對台波合作的重要性，尤其台南的奇美食品是波蘭非常重要的外商，而台波兩國間的經濟往來，從食品到半導體等不同產業都持續非常熱絡。在農產方面，波蘭的蘋果與藍莓也非常希望能引進到台灣。

在文化藝術方面，畢爾斯基處長透露，波蘭的民俗表演團體預計明年5月來到台灣，期盼也能安排來到台南演出。在教育方面，波蘭也正在積極尋找台灣的傑出大學建立雙邊合作，其中更包括台南的成功大學，希望建立跨校雙聯學位。

畢爾斯基處長的外交資歷豐富，過去曾派駐美國、越南、捷克、馬來西亞的領事職務後，今年8月抵任，此行除了拜會黃偉哲市長，亦前往安平進行文化古蹟參訪，以及拜會奇美食品與南科。

