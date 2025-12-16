新任消防局長楊宗林宣誓就職 黃偉哲期許消防使命接棒傳承





台南市政府消防局新任局長楊宗林16日宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人。同時，黃偉哲也致贈感謝紀念牌給甫退職的李明峯局長，表達市府最深的敬意與感謝。

黃偉哲表示，李明峯擔任消防局長長達15年，是六都任期最長的消防首長，長年堅守第一線，帶領團隊守護城市安全，其付出與貢獻深植台南。市府特別頒贈感謝紀念牌，感謝其多年來對消防工作的投入，也祝福李前局長退休後生活平安順心、健康愉快。

黃偉哲指出，在李前局長任內，台南消防體系持續穩健精進，無論在救災、緊急救護或防災整備上皆有顯著成果。消防人員於全國緊急救護技術選拔中屢創佳績，並在急救心肺功能停止（OHCA）病患的成功救援上累積豐富成果，為市民生命安全建立重要防線，為消防發展打下堅實基礎。

廣告 廣告

黃偉哲說，新任局長楊宗林畢業於中央警察大學公共安全學系，具備完整的公共安全專業背景，並自102年起擔任消防局副局長，對台南市消防政策推動、救災實務及行政運作皆相當熟稔，是歷練完整、深受信賴的消防領導幹部。期許未來在楊局長的專業領導下，消防局能持續與市府各局處密切合作，強化整體防災與救災量能，提供市民更周全、更安心的守護，共同打造安全宜居的台南。

更多新聞推薦

● 黎智英遭判違《港版國安法》成立 民進黨：「相信習近平」恐讓台灣淪「威權修羅場」