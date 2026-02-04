新任立委談新會期 民眾黨團：軍購反對黑箱授權、規避監督及情緒勒索

台灣民眾黨團4日舉行立法院新會期優先法案記者會。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

民眾黨團今天（4日）召開立院新會期優先法案記者會。新任總召陳清龍說他會在交通委員會替國庫、國旅及媒體發展平台把關；隸屬外交國防委員會的副總召王安祥，則強調民眾黨支持強化國防，但反對黑箱空白授權、反對規避監督也反對情緒勒索。（張柏仲報導）

已經不具備立委身分的黨主席黃國昌說，本會期台灣民眾黨執行兩年條款，新的六名委員昨天也在立法院院長韓國瑜及司法院大法官見證下完成宣誓就職、也完成報到。這個會期新的立法院黨團可以說是責任重大、承先啟後。

新任黨團總召陳清龍則提到，他會在交通委員會要替國庫把關：政府採購法也一定會提出來修正；為國旅把關，推動發展觀光條例的修法；還有新聞有價，《新聞媒體與數位科技平台公平發展法》也是黨團在交通委員會將著手推動的。

至於新任副總召王安祥，則透露未來他在外交國防委員會的立場，他說台灣民眾黨絕對支持透過軍購、能夠強化我們國軍自主防衛的能力；第二、也強烈支持透過軍購，可以整合我們的聯合作戰能力；至於反對部分的都非常清楚：民眾黨反對黑箱的空白授權、反對規避監督，也反對情緒勒索。

王安祥強調軍購特別預算不能成為常態、更不能浮濫，民眾黨團也非常強調監督功能：過去五年國軍採購的軍購專案，金額、效益和到貨情況，這些議題大家也都必須持續關注。