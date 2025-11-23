新任紐約市長給民進黨的啟示
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）
剛當選的34歲、左派紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani），被美國總統川普邀請進白宮會面，結果網路上最為瘋傳的一段畫面，有記者問Mamdani，「你還是堅信川普是法西斯主義者（Fascist）嗎？」正當他緊張萬分，結結巴巴的想要回答時，川普突然解圍插話，還用手大力拍了Mamdani手臂一下，「你就說YES吧！這比解釋要容易多了！」川普一笑置之化解尷尬問題，拍在手臂的那一下，卻也十足想讓小老弟知道誰是老大。一個自詡是「民主社會主義者」、還被川普批評為共產主義者的年輕紐約市長，對上一位被他認為是「法西斯主義者」的右派總統，會面氣氛比預期中融洽，《紐約時報》形容的很貼切，此刻他們就只是「兩個來自皇后區的男人」。
這場會面主要聚焦在討論紐約生活成本過高以及住房問題，撇開選舉時的惡言相向，川普承諾聯邦政府會支持讓紐約變得更好的決定。其實不少老派的紐約人，以及曾經歷過911事件的保守派市民，都很驚訝有朝一日紐約竟能選出一名穆斯林市長。筆者在911前後正好在紐約，目睹了當時反穆斯林情緒不理性的高漲。路人只要看到任何包著頭巾的人，就會以威脅暴力對待，甚至穆斯林人士開的計程車、商店，也三天兩頭遭到怒砸。當時的紐約人，彷彿有種腦部雷達，自動把所有穆斯林都投射成賓拉登。
然而，事過境遷，二十幾年來的選民結構改變與文化組成的重新洗牌，在經濟和生活面前，政治立場、宗教、種族，通通都可以擺一旁。
主導這次紐約選舉的關鍵，已經落到了18到34歲的Z世代年輕人身上，他們對911的印象可能只有世貿遺址改建的博物館和水池，歷史傷痛的感受遠不及當下所面臨的生活壓力。根據CIRCLE（Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement）所做的一項選舉調查，有超過四分之一的紐約年輕選民參與了2025年紐約市長選舉投票，是歷年來數一數二高的，當中高達75%的年輕人把票投給Mamdani。即便他只成為美國公民短短七年時間，工作經歷只有法拍屋顧問、不紅的饒舌歌手、以及四年的紐約眾議員從政資歷，政策卻擄獲大批Z世代的共鳴，包括大學生們、剛搬來紐約的新住民、通勤族以及租屋族，都期待新市長能給他們人生新希望。
當然，紐約長久以來就是偏民主黨區域，但Mamdani的出線，美國普遍政治分析都不否認，這次選舉象徵著全美最大城市的世代交替以及與意識型態變革。某種程度上，台北市也有點像紐約。
三年前蔣萬安當選時，也有許多綠營支持者相當憤怒不解，台灣民眾怎還願意讓任何姓「蔣」的後代有從政機會？紐約年輕人不懂911的悲憤，台北年輕人同樣只從歷史課本中讀過蔣家的威權。轉眼2026就要再次登場，一月底前要完成提名，民進黨卻陷入人選焦慮。綠營的策略思維或許能從紐約市長Mamdani的當選中得到些許啟發。
近月來，每次有人選被點名，隔天媒體就立刻曝光一連串質疑聲音。最「有出息」的政壇聲量冠軍，立委王世堅，被媒體視為最能夠拉到中間選票，卻被黨內認為形象不夠好，意見沒有百分百遵循黨意，支持者不喜歡自己人扯後腿；辯才無礙的社民黨年輕市議員苗博雅，質詢蔣萬安氣勢和條理堪稱第一名，被綠營基層認為非黨員，怕把他扶持成了「柯文哲第二」；主動也是唯一遞交意願書的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，近來積極經營網路社群，走的是國際化路線，時常以全英文模式宣傳台灣理念，學歷背景等硬條件與蔣萬安不相上下，卻依舊被黨內嫌棄沒贏過立委選舉，風格太溫吞，不常經營綠營傳統組織，擔心他激不起選民激情。近期被中共下通緝令的立委沈伯洋也頗受獨派支持，黨內也有人質疑，認為他從政資歷還不足，話語過度極端。
屢屢打出要世代交替、爭取年輕選票的民進黨，卻把每一個有意願參選的年輕人嫌到無力，於是再喚出另一批「部長級」、「秘書長級」名單試水溫，前民進黨秘書長林右昌、現任秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，反映不夠熱烈？再祭出「總統級」人選，前總統蔡英文、前副總統陳建仁都被點名。一名蔡政府前幕僚對此在臉書上下了個傳神註解：「乾脆叫麥可喬登再回去打NBA好了，保證最強！」
民進黨人對台北市長人選無比心慌，從過去選戰模式中絕對能夠理解，雖然台北市藍大於綠，但綠營首都候選人更是勝負風向球。首都市長和新北市長，通常都必須肩負起選戰領頭羊角色，自己要顧選舉、跑行程之外，還需具有能撐起全黨氣勢、輿論先行者、掌兵棋的能力。有人格魅力、選舉爆發力、領導力、說服力和學經歷完整，又能吸引中間選票、對選民有新鮮感的人選，放眼綠營當中要找出萬中選一的天選之人，在檯面上能打出的牌確實非常有限。
如果民進黨真派出總統級人物對戰才四十多歲、僅當過一屆市長的蔣萬安，豈不是坐實了提前將蔣萬安墊高成國民黨未來總統級的角色，也間接坦承尋遍全黨，找不出一個新世代能接棒的人才？再者，試想最差的狀況，總統級、部長級人物若不幸在首都之戰敗北，接下來民進黨的2028情勢，就等同開了兩倍槓桿般地下墜。
回顧2022年的候選人陳時中，當時得票率31.93%，在民進黨歷屆台北市長得票率中排名倒數第二，只贏過2018年姚文智的17.28%。好比紐約市長選戰，年輕人最看重的候選人特質，是否早就變成「大人」不懂的樣子？不再是能拯救「高譚市」的英雄象徵，如即將卸任的市長亞當斯（Eric Adams）是警察出身；也對傳統長期勤跑選區的老派政治人物無感，如前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。防疫時備受全國信賴、帶領台灣度過疫情危機的衛福部長，論「坎站」、論統領能力備受全台民眾愛戴，但卻依舊不是台北人的菜。除了以長久藍大於綠基本盤來解釋，綠營對台北市選民需求的理解，肯定除了意識形態之外，還少了點什麼。
這次紐約市長選舉在政治層面上被視為是一場反抗川普政府的選舉，當年輕人一出社會就背負巨額的學貸，無法累積資產的艱難生活下，很容易理所當然地站在反體制立場。這也是Mamdani能勝出的主要原因，選對政策主軸。他提出租金凍漲、公車免費、對富人多加稅來補貼免費育兒等政見，精選命中廣大無產階級的年輕選民。在政經大環境交互作用下，紐約選民的投票決策順序有了改變：政策優先，再來是身分認同或宗教因素，最後才是傳統政黨忠誠。
以往民進黨在首都人選的考量，會先以綠營基本教義派、台派的喜好為第一關論定標準，認為先守住基本盤，再來開闊其他票源。這幾年的選戰結構中，情勢離理想狀況越來越遠，以大罷免為例，假設北市的綠營三至四成基本盤都出來投贊成票，最終決定勝負關鍵還是在更多的中間游移選民上。綠營或可思考，是否北市選民的投票決策的排列組合，也跟紐約人一樣起了化學變化？
在中央為民進黨執政情況下，北市自然成為藍白反體制要塞，綠營更需要跳脫框架思考，最該警惕的是，切勿再次陷入大罷免自我感覺良好的同溫層靡靡之音中。既然「抗中保台」已刻入民進黨DNA，它就不能再做為選戰唯一的訴求，而應是基本訴求。這是大罷免北市藍委五席全過關，對綠營的最重要的提醒。加強其他開外掛的政見政策主張，「抗中保台＋Ｎ」，對北市中間與年輕選民而言，將會是更影響投票行為的加分項。以往在台北市「保底抽成」的策略思維，該嘗試反向思考，若連非綠與中間立場的群眾都能說服，鐵桿綠又怎會捨得走開？
