新任總經理陳右欣遭爆買假學歷 台肥發聲駁斥：學經歷真實無誤

台肥公司總經理陳右欣。圖／台肥公司提供

台肥新任總經理陳右欣上任後，遭爆花錢買學歷，引發外界質疑。對此，台肥公司21日發表聲明，表示聘用過程經過嚴謹資格審查程序，皆真實無誤，並無隱匿情事，學經歷背景也在就任時就已依法公告，對於外界的惡意抹黑將保留法律追訴權，以捍衛公司及股東權益。

台肥公司聲明如下：

本公司總經理之聘用，均經嚴謹資格審查程序，無虛偽隱匿之情事，其學經歷背景於就任時已依法公告，公開透明。總經理於聘任程序中提交予董事會審議之所有學歷與經歷文件，經查核後確認皆屬真實無誤。

本公司董事會選任總經理，係以帶領公司持續成長為最高目標，首重過去在農業領域累積之豐富專業經驗與卓越實績。對於惡意抹黑、損害總經理名譽及影響公司股東權益之行為，本公司深表遺憾，並保留法律追訴權，以捍衛公司及股東之合法權益。



