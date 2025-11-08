新任苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英明扛重任 接棒父兄遺願推正名

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣巴宰族群協會從2003年開始，創會理事長潘大州及接任理事長的長子潘英琦，每年在11月的第二週六都會邀請各地族人齊聚一堂，舉辦巴宰族傳統過新年活動，2019年受武漢肺炎疫情影響而停辦，如今新任理事長由潘大州次子潘英明扛重任；潘英明長年在商界打拚，過去幾乎沒有任何文化經驗，他說，願從頭開始學習，遵循父兄的腳步，推動巴宰族正名，傳承巴宰族文化。

苗栗縣巴宰族群協會是由前苗栗縣政府民政局副局長潘大州所創辦，潘大州憑藉著長期在公部門服務的經驗，積極帶領著族人了解與復振自身的文化，潘大州從2003年起邀集各地巴宰族人齊聚舉辦傳統過新年活動，並推動巴宰文物保存，全力推動族語及巴宰族正名，後來交棒給長子潘英琦繼續推動。

可惜的是，2019年起遇到疫情，以及潘英琦及潘大州先後辭世，巴宰族傳統過新年活動因而停辦6年，直到今年在外經商、潘大州的次子潘英明退休返鄉，他看到年輕一代願意扛起傳承巴宰族文化的重任，尤其是潘大州的外孫女郭孔齡等人，早年跟隨外公辦過新年活動，對巴宰族文化有所研究與了解，決定扛起理事長重擔，與年輕一輩族人重啟巴宰族傳統過新年，喚起族人對文化傳承的重視。

62歲的潘英明說，多年來，雖因疫情與長輩辭世使活動一度停辦，但族人心中對文化的牽掛從未間斷，今年他在長輩的祝福與青年們的接棒參與下，「過新年」再次點燃了凝聚的火光，雖然他過去幾乎沒有任何文化經驗，但他願扛重任，從零開始與族人共同學習。

「我以前真的一點經驗都沒有，但父親及兄長守護文化的精神提醒我，這份聲音不能停！」潘英明說，尤其父親一生推動巴宰族正名，如今有了進展，更要再努力向前，他願意和族人一起學習，讓巴宰族文化代代傳承。

