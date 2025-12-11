新任菲律賓駐台代表彭科蓉就任 林佳龍提台菲經濟走廊

外交部長林佳龍與新任主席暨駐台代表彭科蓉（Corazon A. Padiernos）互贈對方包含台、菲意象的禮品。外交部提供



菲律賓駐台代表彭科蓉（Corazon A. Padiernos）於今（2025）年10月底就任，近期拜會外交部長林佳龍，提及「台菲經濟走廊計畫」作為雙邊經濟合作的發展藍圖，期盼未來雙方能進一步建立制度化的合作架構，作為台商前往菲律賓投資時可遵循的準則，以提升企業投資的信心與意願。

外交部長林佳龍於近期接見彭科蓉，並說明菲律賓是台灣重要且珍視的合作夥伴，外交部已規劃「台菲經濟走廊計畫」作為雙邊經濟合作的發展藍圖，期盼未來雙方能進一步建立制度化的合作架構，作為台商前往菲律賓投資時可遵循的準則，以提升企業投資的信心與意願。

美國、日本與菲律賓於去（2024）年4月召開三國高峰會，宣布成立「呂宋經濟走廊」，而後林佳龍也證實外交部正研議與第三國合作參與，研議在菲國建置示範農場導入我國智慧農業科技。近期美澳年度2+2部長級會議中，澳大利亞承諾與美國、菲律賓和日本合作，推動呂宋經濟走廊的發展。

林佳龍也細數，菲律賓是台灣重要的海上鄰國，雙邊關係近年來更是大幅推進，今年4月，菲律賓發布第82號通函，放寬官員與台灣互動的限制；其後台菲相繼開放免簽待遇，8月底並由國經協會與美台商會共同籌組投資貿易考察團順利訪菲，為雙邊合作奠定良好基礎。

彭科蓉回顧，今年8月底在菲律賓接待由國際經濟合作協會（CIECA）及美台商業協會（USTBC）共同組成的投資貿易考察團，深刻感受到兩國深化合作的決心與誠意，台菲雙方已針對考察團成果進行後續追蹤，未來她也將致力促進台菲雙邊合作與民間交流，持續拓展多元互動。

台灣是菲律賓2024年第9大出口市場及第10大進口來源，而菲律賓也成為東南亞來台旅客的最大來源國。林佳龍強調，台灣期待與菲律賓建立制度化的合作架構，作為企業赴菲投資時，雙方共同遵循的原則；同時，雙方政府也應建立更順暢的溝通機制，如此將有效提升企業投資菲國的信心。

前駐台代表葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）於去年9月駐台，她過去曾擔任總統府聯絡室的秘書，今年9月起返菲擔任眾議院秘書長，改由長期擔任馬尼拉經濟文化辦事處董事的彭科蓉接任新任駐台代表。

