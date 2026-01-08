新任調查官平均年齡26歲 涵蓋律師、警察各領域

（中央社記者謝君臨台北8日電）調查局今天舉行調查班第62期結業典禮，共108位學員結業，平均年齡26歲，除高學歷外，有多人通過律師考試、電信工程高普考、警察、司法、國家安全局等特考，涵蓋各領域。

法務部調查局今天舉行調查班第62期結業典禮，總統賴清德親臨主持，國家安全會議秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗及國防部憲兵指揮部指揮官鄭禎祥等貴賓到場觀禮。

調查局表示，本期原有121位學員入所受訓，在展抱山莊接受1年嚴格訓練後，共計108位學員順利結業，其中男生64位，女生44位，包含隨班附訓憲兵2位。其中擁有碩士學位者計16名，專業學養涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕、化學、醫學等各領域，更不乏精通英、法、俄、日、韓等各國語文者。

調查局指出，結業學員除高等學歷外，多人具有實務工作經歷，其中6人通過律師考試，12人通過資訊、電信工程、財稅、土木等高普考，19人通過警察、司法、關務、移民、國家安全局等特考。學員順利結訓後，將為調查局增添新的生力軍，共同肩負起維護國家安全、防制重大犯罪的神聖使命。

第一名結業的藍予妙畢業於國立台北大學法律系，現就讀同校法律研究所刑事法學組，就學期間通過律師高考與調查局考試，並先於律師事務所累積實務經驗。她說，律師和調查官是從不同角度切入刑事案件，擔任律師工作是希望可以累積多方面的經驗，調查員則可以站在第一線，真正瞭解社會的需求和聲音。

第二名結業的謝孟軒畢業於中央警察大學刑事警察學系，曾於警政署保三總隊擔任偵查佐，從事毒品防制相關工作。她表示，調查局工作種類多元，希望可以多了解肅貪等案件，並對國家安全維護更有責任心。

第三名結業的趙彥翔畢業於國立政治大學政治學系。他說，自己從職棒簽賭案、林錫山受賄案、鎮小江共諜案等重要案件，發現都有調查局身影，從這些地方認知到調查局的工作是真的能改變國家社會、將維持民主制度的理想化作現實。（編輯：林恕暉）1150108