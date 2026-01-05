新任雲林縣府文觀處長謝明璇 34歲甜姐兒背景驚人

雲林縣長張麗善(左)宣布新任文觀處長人選謝明璇，1月16日上任。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府今(5)日公布新任文化觀光處長人選，由雲林女兒34歲的謝明璇接任，將在1月16日上任，謝明璇的祖父謝芳慶曾任2屆大埤鄉長、大埤鄉代會主席及第4屆雲林縣副議長，父親為東吳大學退休教授，先生的祖父為前雲林縣議長歐明憲。

配合地方制度法修正，雲林縣府新增一名副縣長、副祕書長，原文觀處長陳璧君陞任副縣長，並於1月2日履新，由副處長陳世訓代理處長，縣府今天公布新任處長人選。

雲林縣長張麗善指出，謝明璇畢業於世新大學口語傳播學系，曾任空服員，過去2年擔任義雲會執行祕書，擁有公關領域、活動規劃、統籌執行及跨部門協調的實務經驗，對產業脈動與民間需求有深入了解與學習，期盼未來擔任文觀處長能在既有良好基礎上，傳承並深化文觀處的專業與效能，為雲林注入新的火花。

廣告 廣告

謝明璇本身為雲林大埤鄉西鎮村人，夫家也在大埤，祖父及先生祖父都曾是雲林政壇前輩，祖父謝芳慶曾任2屆大埤鄉長、農會理事長、鄉代會主席及第4屆議會副議長，對地方發展貢獻良多。父親謝政諭為東吳大學政治系退休教授。

先生的祖父歐明憲曾任第10、11屆雲林縣議長，現仍熱衷地方事務及服務。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國學美國對賴清德實施「斬首」？ 矢板明夫：這種擔憂是多餘

嗆美國不敢打委內瑞拉！萬人朝聖周錫瑋、謝寒冰「打臉影片」

委內瑞拉有Su-30戰機還有多款防空飛彈 但都被美軍「打假的」

臉好腫！美國生擒馬杜羅 「這些人」曾說委國用中製雷達要老美有種試試

