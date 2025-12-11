新任駐馬紹爾群島大使顏值破表 網驚「帥到像AI」真相曝

新任駐馬紹爾群島大使徐蔚民掀網友熱議。翻攝中華民國(臺灣)駐馬紹爾群島共和國大使館臉書



新任駐馬紹爾群島大使徐蔚民日前向馬國總統海妮呈遞到任國書，駐處在臉書社群公布徐蔚民照片，有網友留言，「帥到我以為是AI照片」、「大使這麼帥沒有犯規嗎？」、「好像大明星」，友人Amin Kuo說，「差一點認不出來～大使超帥的」，引來本尊回應「謝謝阿敏姐～」也有網友貼出近照，指那是徐年輕時。

徐蔚民曾任駐泰副代表，另曾派駐拉脫維亞代表處，外交部職務包括國組司參事、外交部NGO國際事務會副參事回部辦事等。此次由外交部國組司參事調升駐馬紹爾共和國大使。外交圈友人私下透露，徐蔚民過去在部內曾留過鬍子，外形像混血，長得帥帥的、有個性。

駐馬紹爾大使館臉書貼文，中華民國(台灣)新任駐馬紹爾群島群島特命全權大使徐蔚民，當地時間12月1日上午向馬國總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書，海妮總統歡迎徐大使來到海天一色的美麗馬紹爾群島、也是雄踞中西太平洋地區要衝的關鍵國家。

徐蔚民向海妮總統表示，他帶著中華民國總統賴清德與全體國人的信任與託付，再次回到馬國，將會與大使館所有同仁，竭盡所能，提升兩國關係，在安全、醫療、永續、海洋等議題加強合作，深化雙方人民互利共榮的友誼。

我國與馬紹爾群島在1998年11月建交，剛剛慶祝建交27週年。徐蔚民於上週日、11月30日抵達首都馬久羅，24小時後隨即呈遞到任國書，象徵馬紹爾政府與海妮總統對於兩國關係的高度重視。

徐蔚民跟海妮分享，近30年外交生涯，與馬紹爾群島的緣分始終相伴。徐初進外交部在新聞文化司當薦任科員的第一個任務，就是協助辦理1998年台灣與馬紹爾群島建交記者會。他說，「不僅是以一個老朋友身分回來、感覺更像是以馬紹爾群島大家庭一份子(as a member of the RMI family)遠遊歸來一般」。

