新任駐馬紹爾群島大使「官方形象照」曝光！網驚：帥到以為是AI

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

駐馬紹爾群島新任大使徐蔚民近日向馬紹爾總統海尼（HildaC.Heine）呈遞到任國書，正式履新。駐處也在臉書分享現場畫面，吸引不少網友留言祝賀，並驚呼「大使好帥」、「這顏值太吸睛」。

駐馬紹爾群島新任大使徐蔚民近日向馬紹爾總統海尼（HildaC.Heine）呈遞到任國書。（圖／中華民國（臺灣）駐馬紹爾群島共和國大使）

台灣與馬紹爾自1998年11月建交，今年也正逢建交周年。徐蔚民向海尼總統表示，他帶著總統賴清德與台灣人民的信任重返馬紹爾，未來將在安全、醫療、永續發展與海事合作等層面持續深化雙邊關係，強化兩國長期友好夥伴關係。

廣告 廣告

徐蔚民與馬紹爾的淵源深厚，早在1998年就曾協助處理台馬建交記者會；2008至2011年第一次派駐馬紹爾，又在2017年參與蔡英文總統訪馬行程，今年則再次回到熟悉的當地擔任大使，可說是「老朋友回家」。

徐蔚民今年再次回到熟悉的馬紹爾擔任大使，可說是「老朋友回家」。

從「中華民國（臺灣）駐馬紹爾群島共和國大使」上的照片可以看到，徐蔚民瞳孔顏色較淺，鼻子高挺，頗有一些混血的長相。讓網友紛紛在臉書下方留言稱讚：「太帥了啦... My God」、「大使這麼帥沒有犯規嗎」、「大使怎麼這麼帥！」、「帥到以為是AI照片」。也有網友留言提醒「那是以前年輕時的照片」。

更多FTNN新聞網報導

狗仔案昨約談謝幸恩 黃國昌轟司法墮落：調查局、國家安全站是在做政治攻防？

遭國會助理嗆「愛收割」 張啓楷怒反擊：多數說謝謝只有少數在搞兩面手法

現身助理抗議場合陳玉珍喊助理像家人 遭嗆不要講X話

