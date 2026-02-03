新任6白委今宣誓就職 黃國昌：藍白黨團三長已見過面

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨6位不分區立委今（3日）於立法院正式宣誓就職，由於過去時任黨主席柯文哲曾帶著黃國昌等黨團三長與國民黨團三長會面，媒體詢問現任黨主席黃國昌是否也將比照辦理，黃透露，國民黨團三長與民眾黨團新的黨團三長其實已經見過面了。

民眾黨落實「兩年條款」，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6位不分區立委，上午在黃國昌陪同下，正式宣誓就職。據悉，新任黨團總召為陳清龍、副總召王安祥、幹事長則是邱慧洳。6位新任立委今前往報到時，由黃國昌先接受媒體聯訪。

對於2年前民眾黨立委剛上任時，柯文哲曾帶著當時民眾黨團三長黃國昌等人與國民黨團三長傅崐萁等人餐敘，媒體詢問，黃國昌是否也將帶著新任黨團三長與藍營黨團三長會面？黃國昌回應，其實國民黨團三長與民眾黨新的黨團三長已經見過面了，「只是你們還不知道而已。」

黃國昌稱，第一次見面，是大家相互認識，接下來，明天民眾黨團會針對優先法案召開記者會說明，跟社會大眾報告完這會期優先法案後，接下來民眾黨團三長跟國民黨團三長，一樣會循往例坐下來，針對在這會期，兩黨針對優先法案的共識，進一步的交換意見、達成共識。

黃國昌提到，上次三長跟三長的會面，他確實在場，只是那次大家都不認識，相互比較輕鬆聊聊天，彼此先熟悉一下，還不是正式所謂三長對三長針對優先法案的討論。等到公布優先法案清單後，接下來就看國民黨團那邊的規劃，相信在新總召陳清龍帶領下，民眾黨團可以繳出非常漂亮成績單。

