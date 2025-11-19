新任Fed主席人選 川普稱「已知要選誰」 貝森特：可能聖誕節前宣布

美國總統川普。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普周二（18日）表示，自己選定了下一任聯準會（Fed）主席人選，同時聲稱，有人阻止他開除現任主席鮑爾（Jerome Powell），「我真想馬上把現在那個人（鮑爾）換掉，但有人在阻止我這麼做」。

川普在橢圓形辦公室對記者表示：「我想，我已經知道會選誰了。」但並未透露具體名字；川普表示，「我們有一些讓人意外的名字，也有一些大家都在討論的常規人選。我們可能會走常規路線。偶爾走一下政治上正確的路也不錯。」

負責遴選聯準會主席的美國財政部長貝森特表示，他已將候選範圍縮小至以下人選：現任聯準會理事沃勒（Christopher Waller）、鮑曼（Michelle Bowman）、前聯準會理事沃什（Kevin Warsh），白宮國家經濟委員會主哈塞特（Kevin Hassett），及貝萊德公司高層里德（Rick Rieder）。

貝森特表示，他計劃在感恩節假期後向川普提交建議，並希望總統在聖誕節做出決定。川普公開討論過這項決定，並稱讚過名單上的一些候選人，但對於是否傾向某位人選保持含糊。「我們發起新的令人興奮的面試」，「之後，白宮部分官員也會進行面試，可能就在感恩節後，12 月中旬，總統將與最終的三位候選人會面，希望在聖誕節前做出決定。」

川普重申，他希望貝森特出任聯準會主席，但財政部長太喜歡自己目前在政府中的角色，不願離開。貝森特表示，「可以肯定地說，我不會成為聯準會主席。」

新任主席將取代現任的鮑爾。市場普遍認為，下一任聯準會主席將必須滿足川普更低利率的訴求，與維持投資人信心之間小心拿捏平衡。川普多次批評鮑爾，認為他降息太慢、是個「Mr. Too Late」。鮑爾的任期雖到明年五月結束，但他的聯準會理事任期要到 2028 年才結束。

下一任聯準會主席很可能也同時會被任命為聯準會理事，其任期自明年 2 月 1 日開啟、為期 14 年。屆時，可能取代史蒂芬．米蘭（Stephen Miran）的理事席位，後者目前從白宮經濟顧問委員會請了「無薪假」。

