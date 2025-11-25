新住民以愛扎根 分享在臺幸福人生

新住民講師阮芳誼與學員們分享她來臺後對不同文化的體驗及經營家庭生活點滴。

來自越南的新住民講師阮芳誼來臺10餘年，目前在臺中市多所國小擔任越南語母語及華語補救教學老師。她將溫柔與熱情投入教育工作，以幫助他人為樂；同時兼顧家庭，為全家人生活幸福而知足。日前她應移民署臺中市第一服務站之邀，與初到臺灣的新住民家庭分享她來臺後的不同文化體驗及經營家庭生活的點滴，現場氣氛溫馨感人。

芳誼回憶，初來臺時生活環境陌生，但她並未退縮，反而以積極的心態學習各項與越南文化不同的事務，同時也精進自身的母語，自創出獨有的教學技巧。多年努力後，她成為臺中市多所國小的越南語母語老師，現在不僅教授越南語，也協助孩子們認識越南文化，熱衷學習多元文化，在眾多來臺的新住民中成為推廣多元文化教育的典範。她也在臺中市兩所國小擔任華語補救教學老師，幫助不通華語的新住民子女們克服語言學習困難，成為校園中的「語言橋樑」。

阮老師請學員們寫出他們對未來生活的規劃與夢想後彼此分享。

芳誼與先生婚後育有三個活潑可愛的兒子，三人各有所長，兩個雙胞胎哥哥熱愛運動，現就讀於體育班，小兒子則遺傳到媽媽的藝術天分，喜歡畫畫與書法，母子倆經常交流作畫心得，同享創作樂趣。芳誼說，雖然工作與家庭都忙碌，但她十分珍惜一家人相聚的時光，晚餐時刻全家人齊聚一堂，放下手機和遙控器，談天說地只有歡聲和笑語。芳誼說：「只要家人彼此相愛、互相支持，生活再平凡也一樣會令我們期待和嚮往。」

臺中市第一服務站主任王驥鼓勵新住民朋友用愛灌溉生活，打造屬於自己溫暖的家；內政部日前公告針對逾期停居留的無戶籍國民或外國人，推出「查獲前自行到案者，罰鍰減半」措施，希望符合資格者趕快勇敢出面到案，給自己可以早日返國的機會。

