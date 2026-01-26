新住民光影說故事 2026台灣燈會「進嘉門・伊嘉人」溫暖照亮嘉義
2026台灣燈會新住民燈區正式亮相。嘉義縣政府26日在縣府中庭舉辦宣傳記者會，以「進嘉門・伊嘉人」為主題，透過富含情感張力的開場走秀，揭示燈區策展精神，將新住民從異鄉來到嘉義、落地生根、共築家園的生命故事，轉化為溫柔而有力量的光影語言。
↑圖說：新住民姊妹，手拉行李箱緩步登場，以身體敘事呈現「離鄉、扎根、共築新家」的生命歷程。（圖片來源：嘉義縣社會局提供）
記者會現場，由七位來自越南、印尼、緬甸等國的新住民姊妹手拉行李箱緩步登場，以身體敘事演繹「離鄉、扎根、成家」的歷程，象徵她們跨越文化與距離，走進嘉義、也走進家的過程，為新住民燈區定調為一座充滿理解、共感與祝福的光影嘉年華。
新住民燈區由內政部新住民發展基金補助800萬元，嘉義縣政府自籌45萬元，並邀集近50名新住民共同參與策劃，從概念到呈現皆融入生命經驗，展現嘉義多元共榮的城市樣貌。縣長翁章梁表示，台灣是一個自由開放的移民社會，嘉義以友善態度接納來自世界各地的新住民，期盼透過燈區讓民眾更深入了解並體驗新住民文化，感受多元交織的在地風景。
↑圖說：民眾也可換穿異國傳統服飾，完成互動任務後，還可兌換限量新住民美食。（圖片來源：嘉義縣社會局提供）
移民署副署長陳建成指出，本次燈會培力多位新住民擔任多語通譯，並邀請新住民團體帶來歌舞演出，希望讓來自各地的遊客透過燈會，看見台灣文化的多樣性，也感受到嘉義的熱情與溫度。
嘉義縣社會局說明，燈區規劃六大主題燈飾，將新住民在嘉義生活累積的成果與生命軌跡轉化為沉浸式藝術體驗。入口「光迎萬家」燈牆象徵擁抱多元文化，「落地生根」以萌芽意象呈現新住民找到歸屬的過程；巨型燈組「行囊的國度」以行李箱承載思念與希望；「母親之河」透過流動光影刻畫新住民女性的堅韌力量；「共生花園」融合多國國花，展現文化共融；最終匯聚於結合多國建築特色的「共家屋舞台」，象徵新舊住民共同打造的美好家園，也成為燈區展演核心。
除靜態燈飾外，燈區期間將安排舞台演出與光雕秀，民眾還可換穿異國傳統服飾，參與互動任務，兌換限量新住民美食，讓文化交流不僅止於觀賞，更能親身參與、深入體驗。
↑圖說：活動期間除可領取燈區限定小提燈，填寫問卷還可參加抽獎。（圖片來源：嘉義縣社會局提供）
嘉義縣目前約有1.4萬名新住民，是地方發展不可或缺的重要力量。縣府長期以「共融共好」為施政目標，透過新住民家庭服務中心、社區服務據點及輔導成立民間團體等措施，建構完整支持網絡，協助新住民跨越語言與文化隔閡，安心在地生活、發展自我。
2026台灣燈會「進嘉門・伊嘉人」新住民燈區將於3月3日至3月15日在嘉義縣太子大道與信義一路交叉口登場。活動期間除可領取燈區限定小提燈，填寫問卷還可參加抽獎，有機會獲得總價值6萬元的旅遊金，邀請全國民眾走進璀璨燈海，感受嘉義最溫暖的人情風景與多元文化魅力。
