新住民包租婆3／銀行是最重要的朋友！ 越南媳婦靠信用養成術滾出北市3房

黃悅晴（左）說，要拿到高貸款成數，有穩定現金流是關鍵。（翻攝自黃悅晴臉書）

從越南嫁來台灣，離婚後身無分文到擁有多處房產，越式洗髮店負責人黃悅晴用10年時間，靠著省吃儉用、紀律存錢與培養信用，翻轉人生。即使她現在已經能不再為錢工作，但仍如往常節儉。

「能持續投資房產，銀行是最重要的朋友。」這句話是越式洗髮店負責人黃悅晴的理財座右銘。從一間美甲店起家，黃悅晴在台灣打拚，今年44歲已經在台北市擁有3處房產、越南也有多筆房產和土地。

21歲嫁來台灣，30歲結束婚姻，身上沒有一點存款，為了一雙兒女她選擇留在台灣打拚。她用在救國團學到的美甲技術幫客人做指甲，每天省吃儉用存錢，再將存款匯回給在越南的媽媽，「年輕時不太會理財，我們就買金戒指，等存到夠多的金戒指就在越南買房產，房產上漲後賣掉，再買更大的房產，錢滾錢。」黃悅晴認真地說，想置產，不管在台灣或越南，都要和銀行打好交道。

許多外配在台灣面臨語言、制度障礙，很難建立金融信用，但偏偏建立信用紀錄是與銀行打交道的關鍵。為了建立起自己的信用記錄，黃悅晴將每天做生意的現金收入都存入銀行帳戶，目的就是在讓銀行知道自己有穩定的現金流，且刷卡絕對不使用分期，因為用了分期就像在告訴銀行自己沒能力還款，「像我連女兒在國外唸書的學費都是刷卡一次付清，總之，就是要讓銀行知道你是可靠的。」

正因黃悅晴懂得創造信用紀錄，因此投資房產都能向銀行拿到8成貸款成數，大幅減輕準備自備款的負擔。至於自備款，黃悅晴直言，就是靠省吃儉用存出來的。

事實上，初期經濟拮据時，黃悅晴出門都搭公車、捷運，能不買外面的飲料就不買，現在賺到錢，她也只會拿獲利的10%出來犒賞自己的努力。好友Alyssa形容她：「從不投機、從不偷懶，連洗髮店的每一根管線，她都親自確認。」黃悅情用10年時間，靠信用、靠紀律、靠實力，終於闖出一番成績。

