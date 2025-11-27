新住民參政權不容扭曲

（圖／本報系資料照）

近日，具有大陸配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，因其拍攝影片內容涉及推崇前中共領導人的言論，社會各界反應不一；民眾黨不分區候任立委李貞秀同樣為大陸配偶，因國籍問題能否擔任公職，也引起行政、立法部門不同立場的討論。在多重視角交錯間，新住民的言論自由與參政權，再度成為社會論辯焦點。

筆者過去擔任移民署署長有5年多，現任台灣新住民事務權益促進總會理事長，與新住民家庭、團體及第一線服務人員接觸，也在大學持續教授相關課程，在此提出以下幾點觀察與建言。

首先，尊重多元、欣賞差異，社會不應再用標籤解讀人。新住民是台灣多元社會不可或缺的一部分，也是在台灣努力工作、照顧家庭、扶養下一代的新力量。在民主社會中，不應因出生地、國籍而被貼上負面標籤。台灣需要的是包容，而非撕裂；需要理解，而非刻板印象。

第二，政策討論可以激烈，但制度修正不能讓新住民家庭成為代價。若社會對陸配相關法制有疑慮，可討論修法、調整制度。但在法令尚未修正前，必須依法行政。家庭的穩定是國家穩定的基礎，制度改革可以大刀闊斧，但不能讓無辜家庭成為調整過程中的受害者。

第三，新住民的參政權，需要現代化的制度解方。《新住民基本法》第18條強調政府應鼓勵新住民投入公共參與，但未明確規範參政權適用範圍，使得憲法、兩岸條例、國籍法等法規範出現各自解讀亂象。許多大陸配偶已在台灣生活數十年，其中不乏積極投入社區活動、公益團體活動者，當辛苦參選、當選，甚至服務很長一段時間後，竟被告知不得擔任公職，因此更需政府提出一套明確、可預期、具法律安定性的制度設計，讓新住民參政不再「走在灰色地帶」。

第四，新住民發展署需要「超能力」。新住民發展署組織法已通過，未來如何運作將是關鍵。該署肩負的是統籌規劃、協調、推動新住民就學、就業、培力、關懷協助及多元服務等相關事宜，換言之，必須跨部會整合陸委會、內政部、教育部、勞動部、衛福部等機關。若沒有足夠預算、人力與權限，該署將難以執行跨部會任務，只會陷入「新機關、舊困境」的循環。

新住民不是問題的來源，而是未來的解方。台灣必須走向尊重多元依法行政，新住民發展署正是引導這個轉型的核心。這就是我心中的「超能力」，公部門不是應該都有嗎？（作者為台灣新住民事務權益促進總會理事長）