新住民姐妹互促協會會員大會登場 政商雲集展現多元共融力量

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 新住民姐妹互促協會3日晚間在高雄南北樓餐廳舉辦第四屆第二次年度會員大會，現場氣氛溫馨熱烈，會員踴躍出席，並吸引政界、企業界與媒體代表共襄盛舉，共同見證新住民女性在台灣社會綻放的自信與力量。

高雄市議員李順進、陳玫娟、王耀裕親臨致詞，多位立法委員服務團隊亦到場祝賀，展現中央與地方對新住民權益與多元共融的高度重視。三位議員一致肯定協會長期深耕基層、推動女性培力與文化交流的努力，認為新住民姐妹不僅是家庭支柱，更是社區發展的重要力量。

▲高雄市議員李順進到場致詞。（圖／記者范家豪）

大會同時匯聚多位企業董事長、同鄉會理事長與媒體代表，展現跨族群、跨領域的支持網絡。會中特別安排感謝儀式，由理事長張玉杰頒發感謝狀予高雄新聞從業人員代表，感謝媒體長期關注新住民議題，讓社會看見新住民的貢獻與多元文化之美。

壓軸的摸彩活動更將氣氛推向高潮，在各界支持下達成「會員人人有獎」，讓姐妹們滿載而歸、笑容滿面。

▲理事長張玉杰致詞。（圖／記者范家豪）

理事長張玉杰表示，新住民是台灣不可或缺的一束光，未來協會將持續以打造溫暖家園、推廣多元文化、展現自我價值為目標，凝聚女性力量，為社會注入更多溫暖與希望。