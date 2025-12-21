新住民子女學生5年減4.7萬人 大專逆勢增3.8萬人

（中央社記者許秩維台北21日電）教育部最新統計，113學年各級學校新住民子女學生共26.5萬人，5學年間減少4.7萬人，中小學皆呈現遞減，僅大專逆勢增加3.8萬人；而新住民子女學生分布縣市，7成1集中於六都。

教育部近日公布各級學校新住民子女就學概況提要分析，113學年各級學校新住民子女學生有26.5萬人，占全體學生的6.7%；觀察108至113學年間變化，新住民子女學生占全體學生比率呈逐年遞減，5學年間人數減少4.7萬人（15.1%），占全體學生比率由7.4%降至6.7%。

各級學校的新住民子女學生數，與對應學年的新住民子女出生人口數高度相關。教育部統計指出，113學年幼兒園、中小學的新住民子女學生占學生總數比率，近5年呈現遞減，僅大專新住民子女學生從108學年5.2萬人，增至112學年9.1萬人，113學年降至9萬人。

至於新住民子女學生的父（母）原生地區或國家，教育部統計顯示，113學年新住民子女學生26.5萬人中，以父（母）來自中國大陸有11.6萬人居首（43.7%），其次為越南9.3萬人（35.2%）、印尼2.1萬人（7.8%）。

觀察新住民子女學生分布縣市，教育部表示，以新北市4萬人（15.1%）居首，其次為台中市3.6萬人（13.5%）、台北市3.3萬人（12.5%）；六都新住民子女學生合計18.9萬人，占全體新住民子女學生的71.2%。

教育部資料也發現，新住民子女學生占各縣市學生總數的比率，以連江縣16%居首，其次為金門縣（14.3%），而雲林縣、苗栗縣、嘉義縣、澎湖縣也都逾8%。

教育部表示，考量新住民子女學生遍布各縣市，已透過108課綱納入新住民語言課程，自109學年起推動，截至113學年，國中小已開設9353班、1萬9470名學生選修；為促進偏鄉學生的學習機會，同時推動遠距教學，新住民語文課從109學年的142班、392人選修，增至113學年的237班、904人選修。

教育部提到，因應大專新住民子女學生占比逐年成長，教育部也自106年起補助大專開設東南亞語言課程，由111班、5022人，增至113學年130班、5123人，提供學生更多的語言學習管道。（編輯：吳素柔）1141221