新住民家庭破百萬 2025十大重大新聞甄選

▲2025年「十大新住民重大新聞甄選」發布會，陽光民族舞蹈團演出奔放的傣族舞(圖／柳榮俊翻攝2025.12.29)

[NOWnews今日新聞] 新住民已深度嵌入台灣社會結構，成為不可或缺的生命共同體。2025年「十大新住民重大新聞甄選」發布會(27)日在國立中興大學人文學院盛大登場。透過年度新聞評選，不僅勾勒出新住民政策的轉變軌跡，更映照出台灣多元社會治理的最新進程。

甄選活動發起人、臺灣賽珍珠社會福利基金會榮譽董事長尤英夫指出，今年入選的十大新聞深具指標意義，包含「新住民發展署」成立、就業制度改善、微型保單擴大等。他表示，這顯示新住民議題已由過往的福利照顧，逐步邁入制度治理與社會整合的新階段。

▲現場並安排多國特色美食，與會者在品嚐異國風味的同時交流互動(圖／柳榮俊翻攝2025.12.29)

根據內政部統計，台灣新住民人口約60萬人，若加計其子女，家庭總人口已突破100萬，約佔全國人口近一成。活動總策劃、壹元書院創辦人賴慕芬強調，「新住民發展署組織法」的三讀通過，象徵政策由分散管理走向制度化。中興大學歷史系主任侯嘉星則分析，雖然在職訓、財力證明放寬等措施有顯著進步，但職場歧視與醫療溝通保障仍是未來需努力的方向。

發布會現場充滿異國風情，由台中市春天女性成長協會帶來韌性十足的越南民俗舞蹈，以及陽光民族舞蹈團演出奔放的傣族舞，展現多元文化交融的日常。評審團主席趙善意強調，評選過程亦納入爭議性事件，旨在提醒社會在制度突破之餘，仍須正視人性風險，確保公平與尊嚴。

本屆評審名單包括臺灣賽珍珠社會福利基金會榮譽董事長尤英夫、資深媒體人暨鳳凰藝能股份有限公司總經理趙善意、中興大學歷史學系主任侯嘉星、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心主任利亮時、新住民代表阮芳鴛、LiHO新住民新媒體總經理范逸華、台中市墨海藝術協會榮譽理事長黃文棟、國立台灣大學社會工作學系專任教授楊培珊，以及中山醫學大學附設醫院醫療部主任顏啟華。

