新住民家庭草地野餐 熱鬧開趴FUN玩哈瑪星

鍾和風/高雄報導

為促進新住民家庭親子互動與多元文化交流，高雄市政府社會局於今(23)日下午2時於哈瑪星鐵道文化園區舉辦「2025新住民親子家庭日—草地FUN新野餐派對」，活動以「親子同樂」為核心，吸引約600多位新住民家庭及社區民眾同樂，在秋意漸濃的午後，一起在草地上度過充滿笑聲與文化風采的美好時光。

新住民家庭草地FUN新野餐派對。(圖/社會局提供)

活動由印尼新二代許如貝與越南新二代黃偉翔聯手主持，並由長榮大學「根與芽非洲鼓隊」以熱情澎湃的鼓聲揭開序幕；隨後多組表演熱力接續，中國新二代舞動青春、印尼新二代療癒空靈鼓、越南新Style舞團腰子鼓及台鋼科技大學外籍學生帶來的菲律賓文化演出，展現新二代與國際學生的自信與活力，也讓現場觀眾在欣賞精彩演出的同時，看見文化傳承與新生代能量的交織。

親子趣味競賽更是全場焦點，其中「龍球接力賽」讓家長與孩子並肩奔跑推球、協力闖關，笑聲不斷，親子默契在合作中自然增溫；活動也規劃不同文化的趣味闖關，包括日本「紙相撲」、越南「筷子球」、泰國「籐球進洞」、韓國「投壺」等，讓大小朋友在遊戲中感受世界多元風貌。現場亦結合高雄市政府財政局菸品法令宣導及台鋼科技大學的InBody身體檢測，增進新住民家庭及民眾對菸品法令之瞭解，並提醒遠離私劣菸品，以保障自身健康及消費者權益。

來自菲律賓的小娜分享，住在岡山的她第一次到哈瑪星鐵道園區，既能陪伴孩子、又能與同鄉姊妹一起野餐，「感覺特別放鬆、特別開心」。新二代阿勝則說，雖然已是國中生，一開始與爸爸一起比賽覺得有點害羞，但遊戲開始後兩人放開玩、一起衝刺，奪冠瞬間的喜悅成為父子間最難忘的回憶。許多家長也表示，孩子在遊戲中學習合作、認識不同文化，自己也能稍作喘息，「既開心又收獲滿滿」，而草地上的笑聲正是家庭最動人的風景。

社會局蔡宛芬局長表示，高雄新住民人口穩定成長，市府十分重視新住民在家庭、職場與社區的多元需求，此次活動希望鼓勵家庭走出日常，在輕鬆自在的戶外環境中互動交流，增進親子情感與家庭凝聚力，也讓新住民彼此連結、分享生活經驗，社會局將持續推動培力展能、家庭支持、生活適應與文化交流等方案，陪伴新住民安心生活、發揮專長，成為新住民最堅定的後盾。