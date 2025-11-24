新住民家庭齊聚哈瑪星 草地野餐派對歡笑不斷展現多元文化魅力

高雄市政府社會局23日下午在哈瑪星鐵道文化園區舉辦「2025新住民親子家庭日—草地FUN新野餐派對」，在微涼秋意中吸引超過600名新住民家庭與社區民眾共襄盛舉。活動以「親子同樂」為核心，透過表演、遊戲與文化體驗，打造一場充滿活力與多元文化色彩的草地盛會。

↑圖說：高雄市社會局局長蔡宛芬與新住民家庭組隊參加龍球接力賽（圖片來源：高雄市社會局提供）

活動由印尼新二代許如貝與越南新二代黃偉翔搭檔主持，長榮大學「根與芽非洲鼓隊」以震撼鼓聲開場，隨後多組新二代表演輪番登場。包含中國新二代青春舞蹈、印尼新二代空靈鼓、越南新Style舞團的腰子鼓，以及台鋼科技大學外籍學生帶來的菲律賓傳統舞蹈，展現跨文化的自信與創意，也讓觀眾在欣賞節目時，看見新住民社群蓬勃的文化能量。

親子趣味競賽熱鬧又溫馨，其中「龍球接力賽」最受歡迎，家長與孩子一同奔跑推球，在合作與歡笑中增進默契。現場還設置多國文化闖關遊戲，包括日本「紙相撲」、越南「筷子球」、泰國「籐球進洞」及韓國「投壺」，讓大小朋友在遊戲中體驗世界文化的多樣面貌。

↑圖說：長榮大學根與芽非洲鼓隊開場表演後加入競賽獲得佳績（圖片來源：高雄市社會局提供）

活動亦結合高雄市政府財政局的菸品法令宣導與台鋼科技大學的InBody身體檢測，協助新住民家庭提升健康與法律知識，提醒民眾拒絕私劣菸品，維護安全與權益。

來自菲律賓的小娜表示，第一次來到哈瑪星鐵道園區參加活動，能陪伴孩子、也能與同鄉朋友野餐，「既放鬆又開心」。新二代阿勝笑說，原本與爸爸參加比賽覺得害羞，但遊戲後兩人放開玩，奪冠的一刻成為父子間難忘回憶。許多家長也分享，孩子在遊戲中學習合作、接觸多元文化，而草地上的笑聲，是最美的家庭風景。

↑圖說：新住民家庭草地FUN新野餐派對（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局長蔡宛芬指出，高雄新住民人口持續增加，市府相當重視新住民在家庭、工作與社區的需求。透過這場戶外野餐日，希望鼓勵家庭走出日常，共同交流、加強親子關係，也促進新住民之間的連結。她強調，社會局將持續推動培力展能、家庭支持與文化交流等方案，陪伴新住民在高雄安心生活、發揮所長，成為最堅實的支持力量。

