新住民巧手將紅包袋 化身年節燈籠傳遞祝福

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】移民署南區事務大隊嘉義縣服務站近日辦理新住民家庭教育課程，邀請越南籍新住民潘羽姍擔任講師，分享個人成長經驗及多元文化家庭經營秘訣。此外，為了迎接農曆春節的到來，課程中也教導學員利用紅包袋製作年節燈籠，不僅融合傳統與創意，更展現出多元文化的年節氣氛。

潘羽姍結婚來臺已超過20年，目前身兼移民署新住民多元文化講師、嘉義市家庭教育中心家庭教育專業人員以及高等法院特約通譯等身分。身為專業的家庭教育人員，潘羽姍分享幸福家庭不是天生的，需要透過夫妻雙方共同經營。「幸福家庭的第一步，就是學會好好說話」潘羽姍說，好好說話就是學會說出感受，而不是指責。潘羽姍在課程中指導新住民夫妻在溝通時應該以「我覺得…」來開頭陳述，就可以學習說出自我感受。

廣告 廣告

▲新住民夫妻共同製作紅包燈籠。

為了迎接農曆新年的到來，潘羽姍特別在課程中安排手作紅包燈籠，只要利用六個紅包袋及釘書機等簡單的工具，就可以製作年節燈籠。紅包象徵祝福與喜氣，製作成燈籠不僅環保，也可以傳遞傳統年味，讓節慶文化以創新的形式延續。年關將近，嘉義縣服務站也把握機會進行反詐騙宣導，提醒民眾留意近年常見的假投資、假賣貨便及人頭帳戶等詐騙手法，呼籲面對來路不明的電話、簡訊或網路訊息時，務必提高警覺，守護自身財產安全。

▲新住民夫妻共同製作紅包燈籠。

嘉義縣服務站主任黃世華表示，春節懸掛燈籠代表著增添喜慶、祈求光明，為新年祈福的寓意。藉由家庭教育課程邀請新住民夫妻共同製作紅包燈籠，透過一起完成一件事的互動過程，可以讓新住民夫妻學習溝通與分享，讓彼此感情更加溫；此外，國際間非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，非洲豬瘟急性型致死率達100%，無疫苗可預防，只能靠撲殺、掩埋或化製處理病死豬，對養豬業造成嚴重威脅。農曆春節期間在即，為防堵非洲豬瘟進入臺灣，呼籲新住民及家屬切勿網購輸入、郵寄及攜帶家鄉含肉類加工食品來臺，共同守護我國農業與食品安全。（圖：劉芳妃翻攝）