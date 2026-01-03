新住民平等待遇不容再被忽視 呼籲制度回歸公平、國家回到正常

▲新住民立法委員麥玉珍2日在會議中表示，台灣政府對待新住民應一視同仁，不應存在任何差別待遇。

【 記者 丁倩／台北 報導】新住民立法委員麥玉珍今（2 ）日表示，新的一年，國家應回到依法治理與制度公平的正軌，正視長期被忽略的新住民平等待遇問題。她強調，新住民不是為了爭取特權，而是依法本就應有、卻長期未被完整落實的基本權利。

麥玉珍指出，「新住民」並非自稱，而是中華民國依法立法、正式認定的國民身分。凡依法取得中華民國身分證的新住民，與所有國民一樣，依法投票、依法納稅、遵守法律、履行義務，對台灣社會的付出與貢獻不容否認。

然而，麥玉珍也直言，目前制度設計仍存在明顯落差，同樣是中華民國國民，卻面臨差別待遇。她舉例，外籍配偶放棄原國籍時，有相對完整的行政配套；陸籍配偶被要求放棄國籍，卻缺乏對等制度保障。在家庭團聚權利上，陸籍配偶可依法申請父母來台定居，外籍配偶父母卻被制度性排除在外，標準不一，難以向社會交代。

更引發社會關注的是，部分依法當選、具備中華民國國民身分的公職人員，僅因出生地因素，遭剝奪參政權或撤銷公職資格。麥玉珍質疑，同樣由人民一票一票選出來，卻因出身而被差別對待，已嚴重衝擊民主法治的核心價值。

「民主不該分顏色，國民不該分出身。」麥玉珍強調，家庭團聚與孝道是中華文化的重要價值，也是人民最基本的生活需求，不應因身分背景而被分級對待。

她並呼籲賴清德總統正視新住民的聲音，強調新住民同樣是台灣人民、是依法行使選舉權的選民，更是這個國家的家人，而非對立的一方。

麥玉珍表示，新住民長期以來認同台灣、落地生根、養兒育女、照顧家庭、孝敬長輩，與所有努力生活的人民並無不同，出身地不應成為制度歧視的理由。

最後，她呼籲政府以國家整體利益為念，停止製造對立，回到理性溝通，讓制度回歸公平，讓人民回到安心。她強調，唯有依法治理、尊重人權、彼此理解，才能真正落實「民惟邦本，本固邦寧」，讓台灣社會穩定前行。（照片記者丁倩翻攝）