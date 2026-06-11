新住民體驗最傳統的端午，手作粽子和香包。（記者張淑娟攝）

（另開新視窗）

記者張淑娟／善化報導

在台南過端午是吃粽子戴香包，在越南一樣有端午節，但卻叫「殺蟲節」不太吃粽子。移民署南區事務大隊台南市第二服務站特別為新住民舉辦「粽葉飄香．幸福啟航」講座活動，讓參與學員品嘗越南南部粽及手作應景香包，提前歡樂過端午。

一場共度歡樂端午節的暖身，特別由移民署政風室辦理廉政法令宣導，透過動畫短劇及有獎徵答深化大家「依法申辦、不送禮」和「反賄選、不收禮」的觀念，讓廉政意識在輕鬆互動中自然傳遞。接著由台南市新住民家庭促進成長發展協會理事長蘇虹鮮分享在台築夢歷程，她表示，每個人的一生都是精彩的故事，有夢最美，要勇敢做自己。

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新住民體驗最傳統的端午，手作粽子和香包。（記者張淑娟攝）

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從小對婚姻有憧憬的蘇虹鮮分享自己來台面臨文化隔閡、生活差異等挑戰，以及在異鄉落地生根的不易，她回憶曾因語言不通陷入「雞同鴨講」困境，便藉由觀看偶像劇《流星花園》和勤跑圖書館，一步步學習中文、融入社會。歷經多年努力，蘇虹鮮不只成為移民署通譯員，還創立「鮮鮮時尚幸福坊」自有品牌伴手禮，展現新住民勇敢追夢的韌性。

隨即現場學員動手製作香包，在艾草清香中感受端午氛圍。來自越南的阿雪說，家鄉過端午又稱殺蟲節，吃的是湯圓和甜酒釀，不是粽子，也不是紀念屈原，主要是象徵除穢驅病、祈求健康。此外，越南有香包，但香包不是主要習俗，歡喜這次體驗台南端午節慶氛圍，還吃到傳統粽子。現場學員也紛紛說起各自的兒時記憶，吃著粽子戴著香包，卻有著更多對故鄉的念想、對家人的情感。